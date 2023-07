Santanchè, il Senato respinge la mozione dei cinquestelle. Sconfitta la linea giacobina delle opposizioni

Santanchè ha la fiducia del Parlamento e la mozione dei cinquestelle è stata la solita, pessima figura dei giacobini dell’opposizione. Con Il Senato ha ha respinto la mozione di sfiducia presentata dal M5s nei confronti della ministra del Turismo, Daniela Santanchè. I voti favorevoli sono stati 67, 111 i contrari, nessun astenuto. I senatori di Az-Iv non hanno partecipato al voto.

Il dibattito su Santanchè: ” Opposizione continua a demonizzare avversari”

Durante il dibattito e dopo l’intervento del ministro il centrodestra aveva rimarcato la solita linea giacobina scelta dalle opposizioni. “Sarebbe questo il rispetto per la magistratura da parte dell’opposizione?” La quale sembra avere convincimenti della colpevolezza della ministra Santanchè dopo aver visto una trasmissione in tv? Mentre la stessa magistratura ha chiesto la proroga delle indagini. Dunque quali elementi avete voi che non abbiamo? Direi nessuno, se non la volontà di strumentalizzare la vicenda”. Aveva detto il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Lucio Malan. “Non c’è nulla in questa mozione che abbia a che fare sull’operato” di Santanchè “come ministro. Non c’è nulla di questa mozione che sia competenza di un organo politico come il Senato” aveva aggiunto Malan. Un concetto che era stato ribadito dai capigruppo di Fi e Lega, Ronzulli e Romeo.

Licia Ronzulli aveva ironizzato sul fatto che la mozione non convincesse nemmeno i 5stelle””Colpisce in questa mozione l’uso dei verbi al condizionale e mai all’indicativo, segno che anche i suoi proponenti non convinti di ciò che sostengono e nonostante questo portano avanti una strumentalizzazione che fa male alla politica prima di tutto”, mentre Massimiliano Romeo aveva stigmatizzato l’uso politico dell’avviso di garanzia “Siamo noi che abbiamo dato potere alla magistratura attraverso la delegittimazione reciproca che avviene ogni qual volta un avviso di garanzia colpisce un nostro avversario”.