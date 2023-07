Sabrina Ferilli, videodenuncia contro il sindaco Gualtieri: “A Roma pago un migrante per pulire le strade”

«Roma, un sabato. Come sempre, eh, non è che cambi niente»: esordisce così Sabrina Ferilli, la popolare attrice romana, inquadrando cartacce, scontrini, tessuti impermeabili appallottolati e gettati in un’aiuola rimarcando che non è un episodio isolato: «Puntualmente è così, puntualmente c’è tutto quello che vedete». La strada in questione è la centralissima via Cola di Rienzo, a pochi metri dal palazzo della Cassazione. Strada simbolo dello shopping e dello struscio degli abitanti del quartiere Prati, un tempo tra i più signorili della Capitale.

La videoenuncia di Sabrina Ferilli condivisa da molti romani

La denuncia di Sabrina Ferilli, da cittadina indignata, è verace come è nello stile dell’attrice che da qualche anno è ospite fissa nelle trasmissioni di Maria De Filippi. Ma che ad effettuare la videodenuncia sia proprio lei, che per anni è stata il volto e la testimonial della sinistra ronana, rende l’idea della caduta in disgrazia del Partito democratico. In passato la Ferilli aveva manifestato simpatie nei confronti della sindaca Virginia Raggi, ma il cuore era rimasto sempre a sinistra. Come ai tempi dei suoi esordi artistici, quando ancora abitava a Fiano Romano.

L’attrice romana prosegue la sua videodenuncia evitando di avvicinarsi persino ai secchioni di rifiuti: «Non vi riprendo i cassonetti perché rischio la vita con morsi di animali vari, mammiferi e non». Per poi rivelare che uno «spazzino abusivo è la mia salvezza». A quel punto, dopo averlo chiamato a gran voce, la Ferilli indica un migrante all’altro capo della strada che fa lo «spazzino» volontario. Subito dopo scatta anche un selfie con lui per condividerlo sulla sua pagina Instagram. «E poi c’è lui, al quale dò un piccolo aiuto. Pulisce le due tre vie che ho intorno a casa», dice ancora l’attrice romana. Dopo la gratitudine per la buona volontà dell’uomo, Ferilli torna alla critica per la gestione dei rifiuti: «Se questo ve sembra normale… Roma Capitale. Pagando, eh». Al sindaco Gualtieri saranno fischiate le orecchie.