Sabato nero per chi vola. Sciopero aereo: a rischio 1000 voli, disagi per 270mila passeggeri

Un calvario per chi si mette in viaggio. Dopo lo sciopero dei treni arriva quello dei voli, per gli italiani oggi sarà un sabato nero con disagi e rallentamenti in tutta Italia. Lo sciopero è stato indetto dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl dalle 10 alle 18 per i lavoratori dell’handling aeroportuale. A scioperare, da Nord a Sud della penisola, i servizi di handling e check-in, che si fermeranno per otto ore, dalle 10 alle 18.

Sabato nero per chi vola, quasi mille voli cancellati

Incroceranno le braccia dalle 12 alle 16 anche i piloti di Malta Air, che opera i voli di Ryanair. E sempre dalle 10 alle 18 sciopereranno piloti e assistenti di volo di Vueling. I disagi negli aeroporti toccheranno anche Ita Airways, che ha cancellato 133 voli. Tanti i voli cancellati e in ritardo. Secondo le previsioni di ItaliaRimborso, saranno oltre 270mila i viaggiatori italiani che possono subire un disservizio per lo sciopero aereo. I voli a rischio tra nazionali e internazionali nel weekend di metà mese, mentre l’Italia e l’Europa sono alle prese con l’ondata di caldo record nel cuore dell’estate.

Ai passeggeri proposto un volo alternativo

Le compagnie aeree hanno iniziato a cancellare con anticipo i voli coinvolti nello sciopero. Ai passeggeri verrà proposto un volo alternativo al passeggero, così come previsto dal Regolamento Comunitario. In caso di sciopero aereo del comparto aereo nazionale, il viaggiatore non ha diritto alla compensazione pecuniaria. Ma può acquistare a proprie spese un nuovo volo alternativo, anche con una compagnia aerea diversa rispetto a quella scelta. Queste somme sborsate per via dello sciopero aerei possono essere rimborsate. Così come le spese per qualsiasi altro mezzo di trasporto utilizzato per giungere alla destinazione inizialmente programmata (eventuali notti in hotel in più e pasti nei giorni in cui è stato provocato il disservizio aereo).

Airways vara un piano straordinario per ridurre i disagi

Airways ha diffuso l’elenco dei voli cancellati varando un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni: il 40% riuscirà a volare nella stessa giornata dello sciopero si legge sul sito della compagnia.