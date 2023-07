Renzi querela Bianca Berlinguer. La giornalista: “Ai suoi tempi dovevo fare servizi contro M5S e Bersani”

Matteo Renzi ha dato mandato ai propri legali di citare in giudizio civile e penale. Bianca Berlinguer per le sue dichiarazioni contenute oggi su ‘Il Fatto Quotidiano'”. Lo rende noto l’ufficio stampa di Italia viva. Nell’intervista Bianca Berlinguer parla di “disposizioni ostili” di Matteo Renzi durante la sua direzione al Tg3. “Allora dovevo assecondare le decisioni di quella parte politica, in particolare era questa la pretesa di Matteo Renzi: quando ero direttore del Tg3 richiedeva due servizi al giorno, uno contro i 5 Stelle e un altro contro Bersani. Vedo che il suo giornale attacca me e altri perché avremmo ceduto al richiamo dei soldi”, ha detto Berlinguer.

Gli articoli del Riformista

All’ex conduttrice di Cartabianca non erano andati giù alcuni articoli del Riformista, il quotidiano diretto dall’ex Presidente del Consiglio , nei quali era stata posta la questione “dell’incoerenza” di alcuni volti simbolo della tv di stato schierati a sinistra. In un pezzo pubblicato ieri, il giornale scriveva: “Il fuggi-fuggi che (bene) odora di denaro non risparmia nessuno. L’ultima è Bianca Berlinguer, figlia di Enrico, fino a ieri antiberlusconiana, e da oggi volto della Rete 4 dei Porro, Giordano, Del Debbio, che a sua volta, evidentemente, punta a coprire tutto l’arco costituzionale, se imbarca due sostenitrici del partito democratico come Bianca Berlinguer, e Myrta Merlino, quest’ultima in sostituzione di Barbara D’Urso, al pomeriggio, su Canale 5. Difficile predire quanto successo certi personaggi un po’ ‘marziani’ su Rete 4 possano riscuotere su un pubblico abbastanza orientato, ma intanto quel che è certo è che dopo gli addii di Fazio, Littizzetto, Annunziata e ora Berlinguer, la sinistra abbandona la Rai”.