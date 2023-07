Quindicenne violentato sulla nave da crociera al porto di Napoli: arrestato un addetto alle pulizie

Una vacanza si è trasformata in incubo per una famiglia di turisti spagnoli partiti in crociera. Un 15enne ha denunciato di essere stato stuprato da un addetto alle pulizie a bordo della nave mentre era attraccata al porto di Napoli. È quanto riporta Il Messaggero.

Il 24 giugno la nave ha fatto tappa a Napoli

Il presunto violentatore, un 54enne originario dell’Honduras, è stato arrestato: è indagato dal pm partenopeo, Emanuele De Franco, per violenza sessuale aggravata. I fatti risalgono al 24 giugno scorso. Quando il mezzo ha fatto tappa a Napoli, il ragazzino insieme al fratello hanno preferito restare in piscina sulla nave, mentre i genitori ne hanno approfittato per fare un’escursione a terra. Secondo la ricostruzione che riferisce Il Messaggero, il 15enne si è accorto che non aveva più l’asciugamano per il mare. Così si è diretto verso la cabina. Mentre era in corridoio ha incontrato l’addetto alla pulizia delle stanze che «dopo avergli accarezzato la spalla, gli ha riferito di avere una cosa per lui e di seguirlo».

Arrestato un 54enne dell’Honduras per la violenza in crociera

Il 54enne lo ha quindi attirato nella sua cabina, lo ha fatto stendere sul divano per poi abusare di lui. Il 15enne, «impietrito per la paura, non riusciva a reagire o ad opporsi», fino a quando non lo ha implorato di fermarsi. A quel punto l’uomo è uscito dalla cabina e il ragazzo ha raccontato tutto al fratello, che ha chiamato i genitori. Nei prossimi giorni il giovane spagnolo (la famiglia è residente ad Alicante) verrà ascoltato in incidente probatorio davanti la gip del Tribunale di Napoli.

FOTO ANSA ARCHIVIO PORTO DI NAPOLI