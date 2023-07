Paura per Wanda Nara, ricoverata in ospedale. Dall’Argentina: “Ipotesi leucemia”

C’è paura per Wanda Nara. L’imprenditrice e conduttrice televisiva, nonché moglie e agente di Mauro Icardi, è stata ricoverata d’urgenza in un ospedale nel quartiere Palermo di Buenos Aires. Ma sulle condizioni c’è la massima riservatezza. Secondo ‘La Nacion’, Wanda Nara ha dovuto sospendere un viaggio di famiglia che aveva programmato in Europa, a Milano. Il motivo del ricovero sarebbe dei forti dolori addominali accusati dalla procuratrice. Dal momento che gli esami hanno rilevato un livello alto di globuli bianchi, Wanda è stata sottoposta a una successiva serie di controlli più accurati, dei quali si attendono i risultati. I medici hanno quindi deciso di ricoverarla per qualche ora, per poi dimetterla.

La rottura con Maxi Lopez, la “fatwa” di Maradona” e la possibile leucemia

La bellissima showgirl argentina era la moglie di Maxi Lopez, nazionale argentino che in Italia giocò con Catania e Torino. In quel periodo si innamorò del giovane Icardi, amico del marito, arrivando successivamente alla separazione. Ci fu uno scandalo con la “fatwa” pronunciata dal Dio del calcio, Diego Armando Maradona, contro lo stesso Icardi che dovette pagare conseguenze assai pesanti, con una lunga esclusione dalla nazionale argentina decisa dai “senatori” Messi e Mascherano. Dopo avere seguito il marito a Parigi e Istanbul , il ritorno provvisorio in Argentina e l’ipotesi di leucemia. La paura per Wanda Nara ha scosso il mondo social.

Cinque figli e un’intensa attività social

Wanda Nara ha cinque figli, tre avuti da Maxi Lopez e due da Icardi. . Nel 2017 ha pubblicato per Mondadori Electa il suo primo libro dal titolo Campione in campo e nella vita, scritto con Paolo Fontanesi. Nel 2018 ha sostituito Melissa Satta come co-presentatrice al fianco di Pierluigi Pardo a Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco.[Nel 2020 è stata opinionista della quarta edizione del Grande Fratello VIP, condotto da Alfonso Signorini. Nel 2022 entra a far parte della giuria del nuovo programma argentino ¿Quién es la máscara?, in onda dal 22 settembre. La sua attività social, condita da foto che ne risaltavano la bellezza, è stata intensa e ha fatto si che avesse milioni di followers.