Pantheon a pagamento per i turisti: così i beni culturali italiani riacquistano il loro valore

La rivoluzione del valore investe, da oggi, anche il Pantheon: l’accesso alla “Rotonda”, come lo chiamano i romani, da oggi infatti sarà subordinato all’acquisto di un biglietto da 5 euro, fatte salve le riduzioni e le gratuità previste dalla legge e l’esonero dal pagamento per i residenti nel territorio del Comune di Roma. La novità, voluta dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, nell’ambito del progetto complessivo per riconoscere al patrimonio artistico e culturale italiano il giusto valore, fino al 15 settembre si accompagnerà a una iniziativa di solidarietà: il costo del biglietto comprende un euro che andrà alla messa in sicurezza e al ripristino del patrimonio culturale nelle aree colpite dai recenti eventi alluvionali.

La “rivoluzione del valore” per i Beni culturali italiani

“Penso che dobbiamo adeguarci a questi standard perché tra l’altro c’è anche un discorso morale, etico perché se una cosa vale e ha un valore intrinseco, storico, deve anche essere un po’ pagata”, ha spiegato Sangiuliano in una delle molte occasioni in cui ha illustrato la volontà di portare il biglietto dei musei e dei siti italiani al livello degli standard europei. “Di una cosa sono convinto, la cultura, che è un fatto spirituale, può anche essere un fattore di sviluppo economico per il nostro Paese”, disse in un altro frangente, ricordando anche che il ricavato dei biglietti, stimato in diversi milioni di euro l’anno, rappresenta un serbatoio di risorse a tutela dei siti stessi. Il Pantheon, nel 2019, dunque l’ultimo anno prima della pandemia, fu il sito museale più visitato d’Italia.

L’ingresso al Pantheon diventa a pagamento: come funzionano i biglietti

I biglietti per il Pantheon-Basilica di Santa Maria ad Martyres, informa la direzione dei musei statali di Roma, potranno essere acquistati online sulla piattaforma Museitaliani oppure direttamente alla cassa, davanti al monumento, in contanti o moneta elettronica. Il monumento resterà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19, con un ultimo ingresso alle ore 18.30, mentre le biglietterie chiudono alle 18. L’accesso è previsto in fasce orarie fino a esaurimento disponibilità e fatte salve le esigenze liturgiche e pastorali. In ciascuna fascia oraria potranno entrare al massimo mille persone.

In occasione della prima domenica del mese l’accesso sarà libero e gratuito. I singoli visitatori potranno acquistare fino a un massimo di 10 biglietti. Per i gruppi accompagnati, l’acquisto sarà permesso a un massimo di 25 persone oltre alla guida turistica e, per le scolaresche, ai docenti accompagnatori. Per i gruppi che superano le 6 unità l’accesso è consentito solo con radioguide o sistemi whisper.