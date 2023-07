Padova, pakistano scatenato col coltello al grido ai “Allah Akbar” vicino al monumento alle Torri Gemelle

Un 34enne pakistano è stato fermato ieri sera dalla polizia della Questura di Padova dopo che aveva minacciato alcuni passanti con un coltello gridando ‘Allah Akbar’. Intorno alle 21 è arrivata la segnalazione alle Volanti che giunte nei pressi del monumento alle Torri gemelle di New York hanno trovato due persone che hanno riferito di essere state appena minacciate. Quando l’uomo ha visto gli agenti è fuggito brandendo un collo di bottiglia di vetro.

Padova, il pakistano ha provato a disfarsi del coltello

Quando i poliziotti sono riusciti a fermarlo, hanno trovato un coltello lanciato a terra poco indietro e un altro nelle tasche. L’uomo, arrestato per minacce a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi, è stato portato in ospedale per accertamenti, dove si trova ancora sotto osservazione. Al vaglio anche la sua posizione sul territorio nazionale.

Il monumento in ricordo dell’attentato alle Torri Gemelle

Nell’area delle Porte Contarine si trova uno dei pochi monumenti contemporanei della città, l’opera Memoria e Luce di Daniel Libeskind, architetto statunitense di origine polacca di fama internazionale, riconosciuto come uno tra i dodici più importanti architetti mondiali e già vincitore del concorso per la ricostruzione dell’area di Ground Zero a New York.

Si tratta di un’imponente struttura luminosa realizzata in vetro e acciaio a ricordare le vittime dell’attentato al World Trade Center dell’11 Settembre 2001.