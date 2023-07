“Orgoglio Italia, ora e sempre”. Crosetto esalta la festa “futurista” dei giovani di FdI (video)

Quattro giorni di idee, dibattiti, partecipazione, quattro giorni di sguardi sul passato e di ponti verso il futuro. “Fenix”, la festa di Gioventù nazionale andata in scena nel fine settimana, ha insegnato molto anche ai grandi, in termini di stile e di contenuti: dal “processo” al sindaco di Roma Gualtieri, accolto con l’educazione e il rispetto che altri eventi di sinistra non riservano agli ospiti di destra, ai manifesti sull’ambiente, lavoro, natalità, all’entusiastica accoglienza di Tajani, ai cori per “Silvio”, alla standing ovation per Ignazio La Russa, fino alle lezioni di destra di Rampelli, di italianità di Lollobrigida, all’analisi dell’ondata dei Conservatori che avanza in Europa come uno tsunami, alla genesi della legalità di destra della Colosimo, ai paletti di cultura fissati da Valditara, Musumeci e Sangiuliano.

Crosetto chiude la festa dei giovani di FdI toccando le corde del patriottismo

Si è chiusa, dunque, con l’abbraccio collettivo finale sul palco (video), i ringraziamenti di Fabio Roscani, con cori da stadio anche per lui, e l’ultima intervista a un big, Guido Crosetto, la kermesse di Gioventù nazionale, Fenix, che ha visto negli spazi del laghetto dell’Eur confrontarsi generazioni e prospettive politiche a cui oggi Giorgia Meloni, al governo, sta dando forma e futuro.

Crosetto, da ministro della Difesa, ha fatto vibrare la platea di Fenix con i richiami alle meraviglie italiane da “difendere” non con le armi ma con la cultura. “Dietro il nome Italia c’è il Colosseo, c’è Giulio Cesare, c’è Michelangelo, ci sono Tiziano, Raffaello, c’è anche Armani, c’è anche Ferrari, ci sono più di duemila anni di storia, che hanno incastonato in quel nome una grandezza che nessun altro nome di nazione porta nel mondo. E portare quel nome, rappresentare quel nome non è solo un onore, è un onere per ognuno di noi, perché quella storia che abbiamo ereditato dobbiamo meritarcela tutti i giorni, dobbiamo valorizzarla, dobbiamo farla crescere”, ha aggiunto Crosetto.

“Noi -ha aggiunto- siamo quello, non esiste un paragone con il made in Italy, ad esempio il made in France. Lo dico con rispetto dei francesi che hanno una grande storia, ma non evoca le stesse cose, evoca cose grandiose, ma nessun altro nome evoca la somma di cose che evoca l’Italia. Non per una sfida, ma perchè quando c’era il Colosseo là non c’era molto, perchè la Ferrari è nata qua, perchè la moda e il design sono nati qua. Certo, il vino hanno iniziato a farlo loro meglio, ma li abbiamo subito recuperati”. “Al di là della battuta, il nome Italia -ha concluso Crosetto- è tanta roba, trattiamolo con il rispetto che merita, ma soprattutto mettiamoci nell’ottica di dargli un futuro che sia all’altezza del passato, questo è il nostro compito, questo è il vostro compito principale“.

L’ultima giornata di Fenix con Lollobrigida e Sangiuliano

In mattinata, il ministro delle Politiche agricole, Francesco Lollobrigida , nel suo ragionamento sulle eccellenze agroalimentari, aveva esaltato la forza del governo Meloni, ” diverso da quelli che ci hanno preceduto: garantiamo stabilità. Noi dobbiamo togliere dallo scontro politico l’interesse nazionale, quello delle nostre imprese e dei nostri principi”, poi era stata la volta di Daniele Capezzone, molto applaudito, e del ministro della Cultura Sangiuliano, che a parte la polemica sugli improperi di Sgarbi, aveva dato alla platea un annuncio importante. “In autunno faremo una grande mostra per il cinquantesimo anniversario della scomparsa di Tolkien”.

La chiusura, come detto, è stata affidata al presidente di Gioventù Nazionale, Fabio Roscani, che ha tirato le somme su una maratona il cui titolo rappresentava già una sfida e un manifesto programmatico: “Lo chiameremo Futuro, coordinate per portare in alto l’Italia”. A settembre torna Atreju, prrché a destra, se c’è da parlare ai giovani, non si rinuncia davvero a nulla, tantomeno a ciò che ha già scritto la storia della destra.

Il video dell’ultima mattinata di Fenix