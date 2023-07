Nuda alla Festa dell’Unità: Loretta Pompili, 67 anni, difende il suo spogliarello “politico” (video)

Da questa mattina il nome (ma soprattutto il video) di Loretta Pompili ha scalzato Elly Schlein tra gli esponenti Pd più ricercati in Rete: colpa (o merito) dello spogliarello alla Festa dell’Unità di Rimini, diventato il fatto del giorno.

Loretta Pompili, dirigente in pensione della Regione Emilia Romagna, storica militante del Pci, Pds, Pd, nel tinozzo da vino compare addirittura sulla copertina dell’edizione locale de Il Resto de Carlino. È lei il personaggio del giorno.

It happens in #Italy. #Historical militant #PD (#DEM) striptease at the #Rimini Unità Party: scandal. Video

Show by Loretta #Pompili, 67, left in bra and panties.The embarrassment of party leaders.The municipal secretary: “she was wrong,she had to warn us and explain her gesture” pic.twitter.com/Lks4rciVei — Donato Yaakov Secchi (@doyaksec) July 18, 2023

Il video sta circolando in Rete da ieri, soprattuto sui cellulari dei dirigenti Pd che hanno i capelli bianchi e non capiscono. La diretta interessata ha annunciato al pubblico di Rimini la performance situazionista con un paragone audace. «Come Dita Von Teese ma in un tinozzo da vino e non in una coppa di champagne», ha argomentato la dirigente dem alla platea di Rimini.

Si è quindi lanciata nel suo spettacolo di burlesque, del quale è appassionata. Che c’entra con il salario minimo, la riforma della giustizia, il femminicidio, l’emergenza climatica e altri temi di stretta attualità? Quasi nessuno lo ha capito tra i presenti al bizzarro show.

Il video dello spogliarello di Loretta Pompili ha fatto infuriare i dirigenti dem

«Volevo mandare un messaggio a favore delle donne. Un messaggio anche politico, ovvero che la donna deve essere libera di poter mostrare il suo corpo come crede. E che nessun comportamento molesto o violento può essere mai giustificato». Con queste parole la dirigente dem classe 1956, ha giustificato lo spogliarello. Loretta Pompili si concede solo una piccola autocritica: «L’errore è stato quello di non avere avvertito nessuno prima e non avere spiegato poi al pubblico il senso della mia esibizione».