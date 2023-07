Musica, Fiordaliso di nuovo ricoverata: era stata operata due settimane fa per una peritonite

Nuovo ricovero per Fiordaliso, che una settimana fa era stata operata per una peritonite. A darne notizia è stata la stessa cantante, che su Twitter ha parlato di un “anno terribile”, postando una foto in cui appare sdraiata su un lettino con la mascherina sul volto e la flebo al braccio. Numerose le attestazioni di affetto e solidarietà ricevute sui social.

Fiordaliso su Twitter: “Di nuovo al pronto soccorso. Che anno terribile”

“Di nuovo pronto soccorso e forse mi rioperano… Ora mi ricoverano… Posso dirvi anche basta ?? Ma bastaaaaa! Che anno terribile per me”, è stato il post di Fiordaliso, che poi, rispondendo ai messaggi di vicinanza dei suoi follower, ha aggiunto: “Non ho pace” e “Sto crollando”. Fiordaliso aveva annunciato sempre sui social, solo qualche giorno fa, il primo di luglio, di essere stata ricoverata d’urgenza e operata per una peritonite.

L’affetto sui social di follower e volti noti

Per questo era stata costretta a saltare il concerto previsto a Vasto domenica 2 luglio. “Essere operata stanotte x peritonite?? Fatto! Non facciamoci mancare nulla! L’importante è che sto bene ora”, aveva scritto in quella occasione. Moltissimi anche i volti noti che hanno scritto in pochi minuti sotto il tweet dell’artista, per incoraggiarla. “Ma Fiorda!! Che è successo?! Forza”, ha scritto Simona Ventura. “Coraggio Marina”, ha aggiunto il manager Lucio Presta. “Daje”, l’ha incoraggiata Antonella Clerici.