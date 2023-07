Mes, metà degli italiani lo ignora: non intacca la fiducia nel governo che resta alta. Lo dicono i sondaggi

Mes, il pomo della discordia politica che non interessa più di tanto agli elettori. Già, perché stando ai sondaggi a riguardo, non solo le indagini demoscopiche rilevano che il dibattito – schermaglie e dialettica comprese – non inficiano minimamente l’indice di gradimento del governo in carica che, anzi, continua anche a salire rispetto ai mesi precedenti. Così come nulla spostano, se non in termini millesimali, dibattiti e polemiche sul fondo salva-Stati: con buona pace del pressing europeo e dei titoloni in prima pagina che molte testate riservano all’argomento.

Mes, per gli elettori di casa nostra non è una questione cruciale

Titoli a effetto e una ricorrente insistenza sul tema, affrontata – a fronte di altre emergenze – insistendo pervicacemente, ora sulla divergenza di opinioni tra Salvini e Meloni. Ora, all’interno dello stesso Carroccio, tra il leader leghista e il ministro Giorgetti. E sancendo a suon di numeri e cifre percentuali, una verità inoppugnabile: il Mes interessa davvero relativamente poco la popolazione. Tanto che, secondo una rilevazione-rivelazione di Euromedia, ben un italiano su tre (33,5%) non sa nemmeno di cosa si tratta…

E i sondaggi lo acclarano inequivocabilmente

Non è un caso allora se Il Giornale analizza in un eloquente servizio online la questione, argomentando e rispondendo a dubbi e incertezze con l’attendibilità della matematica percentuale certificata dai sondaggi. A partire proprio dal gradimento attestato dall’opinione pubblica al governo presieduto da Giorgia Meloni. L’esecutivo, infatti, procede a gonfie vele, forte di un tasso di popolarità elevato e costantemente crescente. Tanto che il quotidiano milanese riferisce: «Secondo un sondaggio Ipsos, pubblicato sul Corriere della Sera pochi giorni fa, l’indice di gradimento dell’esecutivo è pari a 52, con una crescita rispetto ai mesi precedenti. E la popolarità personale della Presidente è ancora superiore e arriva a 53».

Soprattutto non inficia la fiducia nel governo e nel premier

Quindi prosegue: «Analogamente, Alessandra Ghisleri di Euromedia sottolinea su La Stampa come Giorgia Meloni confermi il proprio alto livello di fiducia, che si colloca al di sopra del 40%, con un maggior supporto da parte degli elettori dei partiti che sostengono il governo, ma anche con una attenta considerazione da parte di una quota significativa dei votanti per le forze di opposizione». Aggiungendo anche: «E Demos, su Repubblica, indica per Meloni una percentuale di gradimento ancora più alta (54%, ma le differenze tra i sondaggi dipendono molto da diversi sistemi di calcolo e di formulazione delle domande)». Insomma, i cittadini premiamo governo e premier, Mes o non Mes.

Mes, tra le righe dei sondaggi

E poco sposta sui termini (anche matematici della questione) che i valori più eloquenti di non conoscenza/disinteresse sulla questione riguardino soprattutto elettori normalmente propensi all’astensione. Indecisi, o porzioni di elettorato poco inclini a interessarsi di politica. Come scrive sempre Il Giornale: anche «tra costoro, più della metà (55%) non sa cosa è il Mes». Specificando che «percentuali elevate si trovano persino tra gli elettori di Fratelli d’Italia e, ancor più, della Lega da un verso e del PD dall’altro. Tra i restanti che esprimono un’opinione, la maggioranza relativa (38,9%) è favorevole al Mes, specie tra gli elettori del Pd e, ancor più, tra quelli di Forza Italia ove i favorevoli sfiorano il 70%. Mentre la gran parte dei leghisti è contraria».

La solfa sul fondo salva-Stati non attacca…

Insomma, con buona pace di gufi e cassandre. E nonostante gli sforzi dei partner europei che premono perché l’Italia approvi il Mes (64% dei Francesi e 68% dei tedeschi, fonte Noto Sondaggi), agli elettori di casa nostra la questione non è pervenuta; non interessa il dibattito imbastito sopra, e decisamente non lo ritengono un tema cruciale. E allora, meglio per le opposizioni battere sul chiodo del salario minimo: la solfa sul Mes non attacca. E non coinvolge …