Meloni sul volo da Washington con la figlia: “Io e te affrontiamo il mondo mano nella mano”

«Io e te, che affrontiamo il mondo mano nella mano»: lo scrive il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, postando sui Social una foto in cui abbraccia la figlia Ginevra sull’aereo di ritorno dalla visita negli Usa.

Biden voleva invitare la piccola Ginevra alla Casa Bianca

Proprio sulle sfera familiare, come riportano tutti gli inviati a Washington, Biden e Meloni hanno trovato un canale anche di intimità. Che ha permesso di lasciarsi andare a qualche confidenza. Come quando il presidente americano, saputo che Meloni aveva portato con sé la piccola figlia Ginevra, ha esclamato: «Perché non me lo hai detto?». Si sarebbe divertito a vederla camminare nei corridoi della Casa Bianca. Organizzare all’ultimo un giro alla Casa Bianca, però, sarebbe stato complicato dal punto di vista del protocollo, e così si è dovuto rinunciare. «Mio padre – ha aggiunto rivolto a Meloni- mi diceva sempre che la famiglia è tutto. Dove tutto comincia, dove tutto si costruisce e dove tutto finisce».

Meloni con la figlia e le polemiche strumentali dopo il G20 di Bali

Nel novembre scorso, dopo il G20 a Bali, Meloni era intervenuta con un post dai toni polemici nel dibattito sui giornali e sui social in merito alla presenza di sua figlia Ginevra, che a settembre compirà 7 anni, al summit in Indonesia.

La presenza della piccola (che aveva fatto il suo debutto il giorno del giuramento del governo al Quirinale) era stata argomento di discussione su alcuni giornali, tanto che il premier, terminati gli incontri ufficiali, aveva deciso di dire la sua: «Mentre torno a casa dalla due giorni di lavoro incessante per rappresentare al meglio l’Italia al G20 di Bali, mi imbatto in un incredibile dibattito sul fatto che sia stato giusto o meno portare mia figlia con me mentre andavo via per quattro giorni – scrive sulla sua pagina Facebook – La domanda che ho da fare agli animatori di questa appassionante discussione è: quindi ritenete che come debba crescere mia figlia sia materia che vi riguarda? Perché vi do una notizia: non lo è».