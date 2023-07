Meloni lascia gli Usa vedendo Kissinger. Il video della visita al cimitero degli eroi

“L’incontro avuto a Washington, alla Casa Bianca, con il Presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden è stata un’occasione importante per ribadire la profonda amicizia che unisce Italia e Usa e per discutere dei comuni interessi strategici”, è stato il tweet del premier Giorgia Meloni prima di congedarsi dal trionfale viaggio negli Usa, con risultati salutati con soddisfazione dai media e dal centrodestra, dopo l’incontro finale con Biden. La premier Giorgia Meloni, prima di imbarcarsi sull’aereo per Roma, oggi ha reso omaggio agli italiani sepolti nel Cimitero di Arlington dì Washington con una visita alla tomba del Tenente Luigi Bartolucci Dundas, che ha prestato servizio nella Marina Militare Italiana, medaglia di bronzo al valor militare.

Il video della visita della Meloni al cimitero di Arlington

L’incontro della Meloni con Henry Kissinger

In occasione della visita a Washington della presidente del Consiglio, si è svolto a Villa Firenze, residenza dell’ambasciatrice d’Italia, un lungo incontro tra Giorgia Meloni e Henry Kissinger. Due ore di colloquio con “una delle menti più lucide, punto di riferimento della politica strategica e della diplomazia”. “Ringrazio Kissinger per il prezioso tempo che mi ha dedicato – il commento della premier -, è stato un privilegio e un onore dialogare con lui sui temi della contemporaneità”.

Bilancio positivo, per Tajani e Foti

E’ un “bilancio certamente positivo” quello della visita di Giorgia Meloni negli Stati Uniti. Lo ha detto il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani stamane a Coffee Break su La7, parlando dei “rapporti rafforzati con gli Usa”, relazioni che erano “già ottime”. “Stiamo lavorando molto bene, lo si è visto a tutti i vertici, anche della Nato – ha aggiunto – C’è grande sintonia con gli Stati Uniti perché siamo due facce della stessa medaglia, cioè l’Europa e gli Usa. Noi siamo parte dell’Occidente, vogliamo essere protagonisti di questa alleanza”. “Non prendiamo ordini da nessuno, siamo l’Italia, siamo un grande Paese – ha aggiunto – Collaboriamo, siamo amici”. “Siamo una forza alleata, abbiamo sempre dimostrato di essere seri, credibili, affidabili”, ha rimarcato.

Per il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti, “la visita negli Stati Uniti del presidente Meloni e il suo incontro con il presidente Biden confermano il ruolo da protagonista dell’Italia nello scenario internazionale e sanciscono la solidità dell’alleanza bilaterale e la profonda amicizia tra le due Nazioni”.