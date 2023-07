Littizzetto morsa da un ragno violino, ma senza conseguenze. La battuta di Fazio: “Povera bestia”

Incidente senza conseguenze per Luciana Littizzetto che è stata morsa da un ragno violino durante le riprese del promo di Che Tempo che Fa, girato in riva a un fiume. La trasmissione per la prossima stagione andrà in onda su Nove, dopo l’addio di Fazio che la sinistra ha tentato di spacciare come un’epurazione da parte della destra.

Nel presentare la trasmissione Fazio e Littizzetto hanno raccontato che la comica torinese, durante le riprese del promo, è stata morsa, appunto, da un ragno violino. Il cui morso in alcuni soggetti può essere letale. La cosa ha ispirato una battuta di Fazio che a racconto finito ha commentato: «Pensa, povera bestia!».

L’allarme sul ragno violino in Italia ha cominciato a diffondersi nel 2017 a seguito della notizia di cronaca della morte di Massimo Stara, cagliaritano di 45 anni, morto dopo tre mesi di agonia forse in seguito alla puntura di un ragno violino.

Loxosceles rufescens è un ragno appartenente alla Famiglia Sicariidae dell’Ordine Araneae della Classe Arachnida. Comunemente noto come ragno violino, ha un morso velenoso. Di origine mediterranea, è presente lungo tutta la penisola italiana. Ha sei occhi raggruppati in tre coppie, invece che gli otto occhi della maggior parte dei ragni. La femmina ha il corpo lungo 8–13 mm, il maschio, più piccolo, è caratterizzato da zampe più lunghe. Spesso sul cefalotorace è presente una macchia scura a forma di violino col manico che si estende verso l’addome, caratteristica da cui deriva il nome.