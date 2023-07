L’estate amara delle star: Ricky Martin divorzia dal “marito”, Britney Spears presa a schiaffi per un selfie (video )

È un’estate amara per alcune star internazionali, come Ricky Martin, re del pop latino, o Britney Spears, quella che si avvicina e che annuncia temperature bollenti: il primo ha annunciato di aver “divorziato” dal marito, la seconda si è presa i ceffoni in faccia da un uomo della Security del cestista Victor Wembanyama nel tentativo maldestro di scattarsi un selfie con il gigante dell’Nba. E l’estate è appena iniziata.

Ricky Martin, all’anagrafe Enrique Martín Morales, e il marito Jwan Yosef si dicono, dunque, addio come una qualsiasi coppia etero scoppiata a ridosso delle vacanze.

Ieri il cantante portoricano, icona del movimento Lgbqti+, ha scritto su Instagram per annunciare la notizia che lui e l’artista e pittore siriano Yosef divorziano dopo sei anni di matrimonio: “da tempo, abbiamo preso in considerazione la possibilità di trasformare la nostra relazione, ed è dopo un’attenta riflessione che abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio con amore, rispetto e dignità per i nostri figli, preservando e onorando ciò che abbiamo vissuto come coppia, tutti questi meravigliosi anni”, hanno detto Ricky Martin e il “marito” Jwan Yosef in una dichiarazione congiunta postata dall’artista.

“Il nostro più grande desiderio – hanno aggiunto i due “sposati” nel 2018 – ora è continuare ad avere una sana dinamica familiare e un rapporto centrato sulla nostra genuina amicizia mentre continuiamo a crescere insieme i nostri figli”.

La coppia ha, insieme una figlia, Lucia, nata nel 2018 con la maternità surrogata così come il figlio Renn, nato nel 2019. Martin ha poi, da solo, i gemelli Matteo e Valentino, nati nel 2008 anch’essi attraverso la maternità surrogata.

Un’altra star della canzone pop, Britney Spears, torna sulle cronache dopo aver raccontato di essere stata presa a schiaffi mercoledì sera all’ingresso del ristorante di un hotel per aver tentato di fare un selfie con la star dell’Nba Victor Wembanyama, attualmente in Nevada per giocare il suo primo match con i San Antonio Spurs.

A schiaffeggiare Britney Spear un membro della security del cestista che l’ha colpita in faccia quando la cantante ha chiesto di scattare una foto con il giocatore di basket.

La Spears ha presentato una denuncia alla polizia di Las Vegas per aggressione.

“Le esperienze traumatiche non sono nuove per me e ne ho avuto la mia giusta parte – riconosce Britney Spear. – Non ero preparata per quello che mi è successo la scorsa notte”, scrive la Spears su Instagram raccontando di aver riconosciuto Wembanyama nella hall del suo hotel e di averlo visto in un ristorante di Las Vegas dove stava cenando.

La pop star spiega di aver deciso di avvicinarsi a lui per congratularsi e a quel punto, scrive ancora la Spears, la security del giocatore di basket “mi ha dato un manrovescio in faccia senza voltarsi indietro, mi ha quasi buttato giù e mi ha tolto gli occhiali dalla faccia”.

Il Dipartimento di polizia metropolitana di Las Vegas ha confermato di aver avviato un’indagine per ‘colpi e lesioni’ e ha confermato che è stato presentato un rapporto della polizia, ma non ha rivelato l’identità delle parti coinvolte.