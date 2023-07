Lavrov avverte la Nato: “Gli F-16 a Kiev sono una minaccia nucleare”. Rimosso un altro generale russo

L’Occidente, con le sue azioni, crea una “minaccia esistenziale” per la Russia, che si difenderà con tutti i mezzi “disponibili”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, in un’intervista al giornale online Lenta.ru. La notizia è rilanciata dalla Tass. “Dopo il lancio dell’operazione militare speciale, gli Stati Uniti e altri Paesi della Nato e dell’Ue hanno intensificato fortemente la guerra ibrida contro la Russia lanciata nel 2014. I passi aggressivi di questi Stati ostili creano una minaccia esistenziale per la Russia. Su questo non c’è dubbio”, ha sottolineato il capo della diplomazia russa.

Lavrov: “La Russia ha avvertito le potenze nucleari Nato”

Per Lavrov, “il fatto stesso della comparsa in Ucraina di caccia F-16 in grado di trasportare armi nucleari sarà considerato dalla Russia come una minaccia dall’Occidente in ambito nucleare”. “Un esempio di sviluppo estremamente