La sinistra all’attacco di Facci per un articolo sul figlio di La Russa. Lui replica: “Ma l’avete letto bene?”

Polemiche per le parole che Filippo Facci in un articolo ha dedicato alla vicenda relativa al figlio di Ignazio La Russa, coinvolto in un’indagine per violenza sessuale facendo riferimento alla cocaina assunta dalla ragazza e il rapporto successivo con il ragazzo. Dall’opposizione, critiche durissime al giornalista che, come è stato annunciato con la presentazione dei nuovi palinsesti Rai, su Rai2 esordirà nella prossima stagione con la striscia quotidiana ‘I Facci vostri’, prima del tg delle 13.

L’attacco di Ruotolo e della sinistra

“Conviene alla Rai, al servizio pubblico, affidare un programma a Filippo Facci che si esprime così sul giornale: ‘Una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache La Russa‘? Può la tv pubblica essere affidata a chi fa vittimizzazione secondaria?”, attacca in una nota Sandro Ruotolo responsabile informazione del Partito Democratico. Dietro di lui, una fiumana di dichiarazioni di esponenti della sinistra, che chiedono preventivamente la “testa” di Filippo Facci.

La precisazione di Filippo Facci: “Il mio articolo non è stato compreso”

Filippo Facci, nel pomeriggio, decide di chiarire la vicenda parlando con l’Ansa. “Riscriverei quella frase? No, perché conta solo un fatto: che la frase non ha portato niente di buono e che ha fatto malinténdere un intero articolo. La professionalità innanzitutto – aggiunge Facci – l’orgoglio personale poi”. A Sandro Ruotolo Facci risponde così: «Senatore e responsabile informazione del Pd, mi ha attribuito questa mattina quattro reati sanzionati dal Codice di procedura penale: razzismo, sessismo, apologia del fascismo, vittimizzazione secondaria di una presunta stuprata. Questi reati – aggiunge Facci – deriverebbero tutti dalla frase nel mio articolo pubblicato sabato su Libero: “Una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache La Russa”. È un passaggio stilistico, può non piacere, e la mia sconfitta professionale e il mio dispiacere derivano proprio da questo: dal fatto che ne abbiano fatto un caso senza aver letto l’articolo da cui il passaggio è estrapolato». Facci poi aggiunge che “chiunque abbia letto l’articolo interamente, e sottolineo chiunque ha convenuto che il mio articolo fosse equilibrato ed equanime”.