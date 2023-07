La Lazio onora i campioni del 1974. Maglia celebrativa cinquant’anni dopo il trionfo di Maestrelli

50 anni dopo il primo dei due scudetti, quello più bello ed epico, conquistato con una squadra di matti. La Lazio onora i campioni d’Italia del 1974 di Maestrelli riproducendo la maglia di allora. Svelate oggi la prima e la seconda maglia: quella casalinga è celeste con collo a V, quella da trasferta, invece, sarà blu navy. La terza dovrebbe avere una base bianca con rifiniture celesti. Per quanto riguarda la Champions League, invece, la Mizuno sta ideando un completo nero. Lazio e Mizuno hanno organizzato una serie di iniziative in giro per la Capitale per promuovere l’uscita delle nuove divise. Quattro gli appuntamenti, in luoghi diversi del centro: il Lazio Style di via di Propaganda (vicino a Piazza di Spagna), il Pantheon, Piazza Navona e Fontana di Trevi hanno fatto da cornice all’iniziativa. A mostrare al popolo biancoceleste le nuove magliette sono stati Ciro Immobile, che indossava quella celeste, e Nicolò Casale, al quale invece è stata affidata quella blu.

Il comunicato del club

ll club due giorni fa aveva pubblicato sui social un post con una foto di Bob Woodward e Carl Bernstein, i cronisti del Washington Post che sempre 50 anni fa costrinsero alle dimissioni il presidente degli Stati Uniti Richard Nixon, svelando lo scandalo Watergate. L’immagine era accompagnata dalla scritta “Saranno biancocelesti? Non possiamo escluderlo”. Un riferimento esplicito a quell’anno contrassegnato dall’impresa biancoceleste e dalle dimissioni del presidente repubblicano.

Stagione 2023-2024 :apre il Napoli

Saranno gli anticipi Empoli-Verona e Frosinone – Napoli, sabato 19 agosto alle 18.30, ad aprire la stagione 2023/24 della Serie A. Nello stesso giorno, alle 20.45, i due anticipi serali Genoa-Fiorentina e Inter-Monza. La Lega Serie A ha infatti annunciato anticipi e posticipi delle prime 4 giornate del prossimo campionato.