Jane Birkin trovata morta in casa. L’omaggio di Macron: “Icona francese, è stata simbolo di libertà” (video)

Francia in lutto per la morte di Jane Birkin, cantante e attrice britannica naturalizzata francese. L’artista 76enne è stata trovata senza vita nella sua casa parigina. Jane Birkin era malata ed aveva annullato di recente una serie di concerti per motivi di salute. «Sono sempre stata una grande ottimista – aveva scritto in un comunicato che annunciava l’annullamento delle date – e mi rendo conto che mi serve ancora un po’ di tempo per essere di nuovo capace di stare in scena e con voi».

Attrice e cantante, musa e compagna di Serge Gainsbourg, voce conturbante di Ja t’aime moi non plus e volto iconico di Blow up di Michelangelo Antonioni, era più di una semplice attrice. Era un’icona francese «perché incarnava la libertà e perché cantava le parole più belle della nostra lingua». Lo ha scritto su Twitter il presidente francese, Emmanuel Macron, ricordando l’attrice e cantante scomparsa. Birkin era «un’artista completa, la sua voce era dolce quanto il suo impegno era ardente. Ci lascia in eredità melodie e immagini che non ci lasceranno mai», ha aggiunto Macron. «Un’icona indimenticabile, una voce e un fascino unici». Cosi’ la premier francese Elisabeth Borne ha scritto su Twitter per l’artista scomparsa. «Attraverso la sua musica e il suo talento, avrà trasceso le generazioni. Grazie per le emozioni suscitate e per questa eredita’ che vivra’ per sempre», ha aggiunto.

Silhouette androgina e broncio caratteristico, incarnazione del bohemien-chic, è stata un’icona, con una carriera di attrice e cantante ricchissima. Nata il 14 dicembre 1946 a Londra, da un grande combattente della resistenza, David Birkin, e la celebre attrice Judy Campbell, Jane venne notata al cinema in “Blow up” di Michelangelo Antonioni (Palma d’oro ’67 a Cannes), dove la sua nudità fece scandalo. A 17 anni sposò il compositore inglese John Barry, 13 anni più grande di lei, con il quale ebbe una figlia Kate. Tre anni dopo, lui la lasciò e lei decise di tentare la fortuna a Parigi; nel 1968, sul set del film “Slogan” di Pierre Grimblat, incontrò Gainsbourg. Nel 1969 uscì