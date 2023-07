Inferno Grecia: Rodi ancora in fiamme, l’allarme della Farnesina. Crolla un ponte vicino Patrasso (video)

Guai grossi in Grecia già avvolta da gravi incendi sull’Isola di Rodi ancora fuori controllo. Un ponte in costruzione è crollato nell’ovest del paese, vicino alla città di Patrasso. Almeno uun morto e molti i dispersi, al momento. I vigili del fuoco sono sul posto dove riferiscono che “ci sono persone intrappolate sotto le macerie, ma non conosciamo il numero esatto”. La televisione greca Ert riferisce che una sezione del ponte è crollata nella zona di Haradros, all’ingresso della tangenziale di Patrasso, dove sono in corso lavori da due anni. La struttura fa parte di due ponti gemelli, rispettivamente di 167 e 169 metri in ogni ramo di traffico, che però presentavano problemi di adeguatezza strutturale. I lavori di restauro sono iniziati nel 2021 al costo di oltre 6 milioni e mezzo di euro.

Grecia, ponte crollato a Patrasso: c’è gente sotto le macerie

Le notizie si aggiornano di ora in ora. Ert riporta inoltre che dalle macerie del ponte crollato a Patrasso arrivano delle voci. I soccorritori stanno utilizzando anche un drone. Per oggi era prevista la demolizione controllata di una sezione della struttura di ingresso alla tangenziale di Patrasso. Il presidente dell’Organizzazione per la pianificazione e la protezione antisismica Efthymios Lekkas ha riferito che l’incidente è avvenuto durante la demolizione. Sul posto sono accorsi il viceministro delle Infrastrutture Christina Alexopoulou, il governatore regionale Nektarios Farmakis e il vicegovernatore regionale Charalambos Bonanos, e il sindaco di Patreon Kostas Peletidis.

Rodi, l’Apocalisse: 30mila persone evacuate per gli incendi

La Grecia è alle prese con un altro dramma. Non si placano nell’isola di Rodi gli incendi che da sabato stanno funestando l’isola del Dodecanneso. Le le autorità hanno evacuato 30mila persone, di cui 2mila hanno dovuto essere trasportate al largo delle spiagge via nave. L’incendio ha bruciato una vasta area di foresta, distruggendo anche lussuosi alberghi, oltre a molte abitazioni. Prosegue il lavoro del vigili del fuoco, impegnati in prima linea contro le alte temperature e i forti venti. Un portavoce della polizia ha dichiarato che i a Rodi soccorritori hanno effettuato “la più grande operazione di evacuazione mai avvenuta in Grecia“.

La Farnesina consiglia di cambiare desatinazione. Come mettersi in contatto

L’Unità di Crisi della Farnesina sta monitorando la situazione con l’ambasciata ad Atene e le autorità locali. Lo scrive la Farnesina in un tweet, ricordando di contattare per assistenza o segnalazioni +390636225 anche via SMS e scrivere a unita.crisi@esteri.it. La Protezione Civile greca ha organizzato centri di accoglienza e raccolta e sta facilitando i trasporti verso l’aeroporto di Rodi e i porti disponibili per consentire gli imbarchi verso ulteriori destinazioni. La località di Lindos, per cui si temeva inizialmente la possibilità d’incendi e dove sono presenti molti italiani, è comunque al momento al sicuro. In generale la circolazione sull’isola è piuttosto congestionata. Per chi prevedeva di partire per Rodi è consigliabile considerare una destinazione alternativa nelle vicinanze e comunque tenere conto delle difficoltà di trasporto, consiglia la Farnesina in una nota.