Grecia, Rodi in fiamme: evacuate 1.500 persona dalle spiagge. Incendi fuori controllo

Più di 1.500 persone sono state portate in salvo dalle spiagge dell’isola greca di Rodi, dove da cinque giorni un incendio infuria senza controllo. Nell’evacuazione di emergenza tre motovedette della guardia costiera sono state affiancate da più di 20 navi private. Le persone sono state prelevate dalle spiagge di Kiotari e Lardos, a est dell’isola del Mediterraneo, popolare tra i turisti. Secondo Ert Tv, alcuni vigili del fuoco sono rimasti bloccati nel monastero di Ypseni vicino a Lardos dopo aver tentato di convincere le suore che vi abitavano a lasciare la zona.

Grecia in fiamme: Rodi, incendi fuori controllo

Il vice capo dei vigili del fuoco della Grecia ha affermato che gli incendi a Rodi sono i più grandi che il suo servizio stia attualmente affrontando, anche se non sono stati segnalati feriti, secondo la protezione civile e il Ministero della crisi climatica, che ha aggiunto che i turisti vengono evacuati in sicurezza dalle aree colpite, che rappresentano meno del 10% della “capacità turistica totale”, e vengono reindirizzati ad altri hotel dell’isola. Cinque elicotteri e 173 vigili del fuoco stanno operando nell’area, con tre hotel della zona di Kiotari segnalati come danneggiati dalle fiamme, riporta l’AdnKronos.

A Rodi incendi fuori controllo

Tre hotel nella zona di Kiotari sono stati danneggiati dall’incendio e trenta autobus sono stati utilizzati per evacuare i turisti da due alberghi per precauzione. La battaglia per spegnere l’incendio di Rodi continua nella zona di Laermon e Lardos, dove infuria senza controllo. In Grecia si continua a combattere da giorni contro gli incendi boschivi che divampano nella regione ad ovest di Atene, dove sono impegnati cinque Canadair e otto elicotteri per lo spegnimento dei roghi. Ancora non è sotto controllo anche l’altro fronte, vicino alla cittadina di Loutraki, nella regione di Corinto, dove sono in azione 4 Canadair e tre elicotteri.

Il vento complica la situazione

A rendere ancora più complicate le operazioni delle squadre dei vigili del fuoco il vento di nordest, che nel corso della giornata dovrebbe rafforzarsi con il rischio di rinvigorire il fronte del fuoco. Un incendio boschivo sta divampando anche nell’isola di Rodi, nei pressi del villaggio Apollona dove le fiamme ricoprono un’area di 30 ettari, senza minacciare al momento villaggi o zone abitate. La straordinaria ondata di caldo che si sta registrando anche in Grecia sta peggiorando la situazione di siccità nel Paese, e nel prossimo weekend sono ancora previste temperature superiori ai 40 gradi.