In costume e col gonfiabile: bagno in fontana a Jesolo, l’ultimo sfregio di un immigrato. Ira del sindaco (video)

Costume, cappellino da spiaggia, ciabatte, gonfiabile sotto il braccio, pronto per un bagno nella fontana di Piazza Brescia a Jesolo, uno dei simboli della città, peraltro restaurato di recente per ben 130.000 euro di spesa. E’ l’ultimo sfregio a buon senso e decoro. L’ennesima beffa messa a segno da un immigrato che, in spregio a divieti e con buona pace dei cittadini che erano lì, tra panchine e bar in cerca di refrigerio, ha trasformato in spettatori sgomenti di uno spettacolo tutt’altro che divertente. Uno sberleffo puntualmente filmato e postato sui social, con tanto di firma: “Un maranza”. E proprio sul web, tra i tanti insorti, è intervenuto anche il ministro Salvini che, ripostando la bravata, ha denunciato e commentato: «Nuovo giorno, nuovo idiota. Multa sostanziosa e, come propone il sindaco di Jesolo per chi crea problemi di decoro, anche un Daspo».

Bagno nella fontana Jesolo, l’ultima provocazione di un immigrato

Una provocazione alla città balneare veneta? Un guanto di sfida a tutti gli italiani? Una bravata mirata solo a farsi notare e a farsi beffa di divieti e autorità? Forse tutte e tre le cose insieme. O forse solo una idiozia estiva… Poco importa definirlo. Resta il fatto che, ancora una volta, un atto compiuto a sfregio colpisce per l’ennesima volta Jesolo e i suoi abitanti. Tanto che il sindaco Christofer De Zotti, appreso della vicenda non ha potuto fare a meno di commentare: «Quando dico che ci serve un Daspo urbano anche contro chi crea problemi di decoro, mi riferisco proprio a queste situazioni». E così, come riferisce tra gli altri il sito de Il Giornale, «per l’estate, il sindaco è stato costretto a emanare nuovi provvedimenti per ridurre il rischio di disordini. Soprattutto serali. E nelle zone del centro della spiaggia. Compreso il divieto di transito verso la spiaggia da Piazza Mazzini il sabato notte».

Il sindaco insorge: « Serve un Daspo urbano anche contro chi crea problemi di decoro»

Nel frattempo, sempre il primo cittadino di Jesolo, ha disposto i provvedimenti utili a identificare il “maranza“. Uno dei tanti bulli che, insieme agli immancabili vandali, si prodigano in raid e provocazioni tute le volte che gli salta per la testa. Come nel caso di quest’ultimo giovane che a torso nudo, in mezzo a famigliole e bambini, ha platealmente ostentato l’ultima sbruffonata. Che, se mai fosse passata troppo inosservata ai presenti, ha pensato bene di rilanciare sui social per farsene ulteriore vanto. E elevare al cubo esibizionismo, strafottenza e arroganza, nel raggirare le regole e disattendere i più elementari dettami del buon gusto.

Sotto, il video del bagno nella fontana di Jesolo dalla pagina Facebook di “Occhio Jesolano”