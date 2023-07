Imperia, donna aggredisce una coppia e cerca di rapire la bimba di un anno. Bloccata dai carabinieri

Imperia, una giovane in evidente stato di alterazione cerca di rapire una bimba di un anno. Intervengono i carabinieri che la immobilizzano a terra in attesa dell’arrivo del 118. L’episodio è avvenuto in una farmacia, in largo Sabatini. E la dinamica del tentato rapimento non è ancora chiara.

Sono stati attimi concitati. I media locali riferiscono che una ragazza, forse minorenne, ha dapprima aggredito una coppia, poi avrebbe tentato di rapire la bambina di circa un anno che era col padre e la nonna. Alcuni testimoni l’avrebbero infatti sentita urlare: “Datemi la bambina”. La giovane ha seguito la coppia all’interno della farmacia e ha aggredito i due, che sono stati portati in ospedale per le cure mediche. Per fortuna la piccola è al sicuro.

È passato poco più di un un mese da quando, il 10 giugno scorso, la piccola Kata di 5 anni è scomparsa dall’ex hotel Astor di Firenze, una struttura chiusa nel 2020, durante la pandemia, che era stata occupata nel 2022 da famiglie perlopiù di origine peruviana, ecuadoriana e romena. Solo due settimane prima, il 25 maggio, ricorreva la Giornata internazionale dei bambini scomparsi. Un fenomeno più ampio di quanto si possa pensare, con numeri sempre più allarmanti.

Nel primo quadrimestre del 2023, a livello nazionale sono 5.908 i minori scomparsi – pari al 73,84% del totale delle denunce che ammontano a 8.001 – di cui 1.319 italiani e 4.589 stranieri. La percentuale dei ritrovamenti si attesta al 73,84% per i minori italiani ed al 31,58% per i minori stranieri.