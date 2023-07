Immigrato ubriaco sputa gli ovuli di crack che nascondeva nello stomaco: sconcerto a Genova

Un ventenne senegalese, ubriaco, ha sputato una parte degli ovuli di crack che nascondeva nello stomaco ed è stato arrestato a Genova. I carabinieri avevano notato il giovane nel centro storico che era in evidente stato di ubriachezza. Ma nonostante ciò continuava a bere.

Il malore e l’espulsione dalla bocca degli ovuli di crack

Visitato all’ospedale Galliera, ha poi accusato un malore e ha espulso dalla bocca 15 ovuli di crack per un totale di circa 7 grammi. Esami strumentali hanno mostrato altri 8 involucri nello stomaco del ragazzo.

In possesso anche di hashish e 190 euro

Il senegalese era stato portato in ospedale proprio a causa delle condizioni fisiche in cui si trovava. In ospedale, in seguito a una perquisizione personale, gli uomini in divisa l’avevano trovato in possesso di 46 grammi di hashish e 190 euro in contanti. Il proprietario dell’esercizio commerciale dove i ragazzo è stato trovato ubriaco dai carabinieri, è stato denunciato. Infatti aveva continuato a somministrare alcol all’arrestato nonostante l’evidente stato di ubriachezza.