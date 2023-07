Il Cremlino alza in volo 12 bombardieri: missili ipersonici su Dnipro e su Kiev, allarme aereo in tutta l’Ucraina

Il Cremlino fa alzare in volo 12 bombardieri e lancia missili ipersonici su Dnipro e su Kiev mentre scatta l’allarme aereo in tutta l’Ucraina.

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, aveva avvertito stamane: la Russia si riserva il diritto di rispondere duramente agli attacchi terroristici dell’Ucraina in Crimea e Mosca.

“Il 17 luglio c’è stato un attacco al ponte di Crimea – ha aggiunto Zakharova. – Il 24 luglio, due droni ucraini hanno cercato di attaccare obiettivi a Mosca. Diciassette droni hanno tentato di attaccare infrastrutture in Crimea. Questi tentativi sono stati respinti con successo dalle truppe di difesa aerea russe e da sistemi di guerra elettronica. In precedenza, il 20 luglio, un drone ucraino ha attaccato il villaggio di Razdolnoye in Crimea, purtroppo lì ci sono state vittime, una ragazza di 14 anni è stata uccisa”.

“Il comitato investigativo russo sta indagando a fondo su tutti questi crimini. Gli autori saranno sicuramente identificati e puniti. Ci riserviamo il diritto di adottare dure misure di ritorsione”, aveva sottolineato la portavoce.

E, poco dopo, un allarme aereo è stato diramato a Kiev e in altre regioni dell’Ucraina. L’avvertimento era stato lanciato dall’aeronautica militare ucraina precisando che, oltre che nella capitale, le regioni interessate sono quelle di Cherkasy, Kiev, Poltava, Chernihiv, Zhytomyr e Vinnytsia.

Un missile ipersonico Kalibr ha colpito, quindi, Dnipro, città dell’Ucraina centrale, mentre un altro è diretto verso Kiev, dove c’è un allarme in corso.

L’attacco all’Ucraina è stato sferrato da 12 bombardieri strategici russi Tu 95 partiti da una base del Mar Caspio.

