Il celebre chef degli Obama, Tafari Campbell, muore annegato vicino alla casa dell’ex-presidente (video)

Era diventato famoso per un video con l’assistant chef, Sam Kass, sulla birra artigianale al miele che veniva fatta alla Casa Bianca all’epoca della presidenza Obama.

Ieri Tafari Campbell, 45enne chef degli Obama, è stato trovato morto annegato vicino alla residenza dell’ex-presidente.

La tragedia è avvenuta a Martha’s Vineyard, nel Massachusetts, buen retiro dei liberal americani: un’uscita in Sup, la tavola da surf con la pagaia, si è trasformata in disgrazia per lo chef di Barack e Michelle Obama, morto annegato in un laghetto.

La polizia ha recuperato il corpo del 45enne Tafari Campbell, aiuto cuoco all’epoca della presidenza Obama e poi collaboratore della famiglia dell’ex-presidente americano, a una trentina di metri dalla riva dopo un allarme scattato domenica sera.

Campbell è annegato vicino alla residenza degli Obama. E il corpo è stato trovato dopo ore di ricerche dai sommozzatori con l’impiego di sonar.

Secondo la polizia, l’ex-presidente e l’ex-first lady non erano lì al momento della tragedia.

Tafari, che nel 2012 era diventato famoso per un video con l’assistant chef Sam Kass sulla birra artigianale al miele che veniva fatta alla Casa Bianca all’epoca della presidenza Obama, “è stato un componente fondamentale della nostra famiglia – ricordano gli Obama. – Quando l’abbiamo conosciuto era un aiuto cuoco di talento alla Casa Bianca, creativo e appassionato”.

Gli Obama ricordano una persona “divertente, straordinariamente gentile che ha reso le vite di tutti noi un po’ più brillanti”.