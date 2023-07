I figli di Alain Delon denunciano la badante: molestie morali, manovre e minacce

I figli di Alain Delon hanno denunciato la sua “dama di compagnia”, che l’attore definisce “la mia compagna” ma che di fatto è la sua badante, per molestie morali e violazione della corrispondenza. E’ stato lo stesso avvocato della famiglia a rivelarlo all’agenzia AFP. “Sospetto un abuso e conto sull’inchiesta per appurarlo” ha detto il legale, Christophe Ayela. Precisando che Delon, 87 anni, si è associato alla denuncia con una dichiarazione scritta.

In un comunicato, il legale afferma che “dall’incidente cardiovascolare di Alain Delon , risalente al 2019”, questa donna “che si è trasferita a casa sua, si mostra sempre più aggressiva, denigra e offende lui e i suoi figli”. Inoltre, “continua ad isolare Delon dai suoi parenti, amici e dalla famiglia, usando manovre e minacce. Controlla sistematicamente le sue conversazioni telefoniche ei suoi messaggi privati. Risponde al posto suo, facendosi passare per lui, e tenta di intercettare la sua posta. Impedisce ai suoi figli di andarlo a trovare regolarmente, come peraltro hanno sempre fatto”. La denuncia è stata presentata alla procura di Montargis, nel centro della Francia, dove l’attore possiede una proprietà a Duchy, da Anouchka, Alain-Fabien e Anthony Delon. Quest’ultimo ha presentato anche una seconda denuncia contro la badante del padre per “violenze e sequestro su persona vulnerabile, abuso e molestie”. Secondo i figli la donna avrebbe anche maltrattato il cane di Alain Delon.

Hiromi Rolin, 66 anni, giapponese, conosciuta tempo fa sul set di alcuni film, era stata presenta da Delon nel giugno 2021 come la sua compagna alla rivista Paris Match. L’attore appare poco in pubblico negli ultimi anni, ma si era visto nel maggio scorso in compagnia della donna per l’anteprima dell’ultimo film del figlio Alain-Fabien. Hiromi Rollin sarebbe già stata allontanata dal domicilio dell’attore in attesa dell’esito dell’inchiesta.