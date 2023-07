Gli ottant’anni di Mick Jagger, la vita spericolata del re dei Rolling Stones tra droga e donne

Mick Jagger compie 80 anni e chissà se la scienza un giorno saprà dirci come abbia fatto a raggiungere il traguardo odierno violando tutte le regole possibili, vivendo all’impazzata, esagerando come modus operandi in una vita di eccessi, di droga, alcol, nel tempo della rivoluzione musicale, gli anni sessanta, che videro Londra come capitale del mondo. Otto figli, centinaia milioni di dischi venduti, un patrimonio stimato in 5 miliardi di sterline, due arresti, una vita spericolata iniziata in un piccolo villaggio britannico a Dattford, la creazione del mito dei Rolling Stones, l’anti Beatles. Tutto racchiuso in 80 giri di lune.

L’incontro con Richards e la nascita dei Rolling Stones

Ci sono incontri che segnano il destino e Mick nel 1950 alle scuole elementari conosce Keit Richards, che diventerà un mito della sua band. Loro due, Brian Jones( che sarà sostituito da Mike Taylor e morirà il 1969), Ronnie Wood, Charlie Watts e Bill Wayman fondano i Rolling Stones. Una tempesta nel rock nascente degli anni sessanta, che nasce paradossalmente da un brano scritto da Lennon e Mc Cartney, I wanna be your man. Inizia il successo planetario. Nella loro carriera hanno venduto più di 250 milioni di copie, tra dischi e supporti fonografici vari. Hanno pubblicato trentacinque album in studio, ventiquattro album dal vivo e numerose raccolte. Un totale incredibile di 79 album editi.

“Satisfaction”, l’icona di Mick Jagger

Il 1965 viene pubblicato l’l’album Out of our Heades che contiene il singolo (I Can’t Get No) Satisfaction. E’ un brano che spacca. Dirompente e trasgressivo con un ritornello divenuto linguaggio internazionale, condanna con una metafora di insoddisfazione verso l’onanismo il consumismo e la sua avanzata. Il riff di chitarra diventerà un leit motiv dei Rolling Stones. Pubblicato successivamente come singolo , è diventato uno dei pezzi musicali più suonati del mondo.

Angie, Bianca e Jerry: le donne di Mick

Se “Angie” rappresenta un successo dedicato alla donna e alla fine tormentata di un amore, le donne hanno rappresentato nella tumultuosa vita di Jagger un punto fisso. Due grandi amori: la prima moglie, Bianca, sposata nel 1971 e dalla quale divorziò sette anni dopo. Migliaia di avventure accreditate e l’altro grande, lungo amore con Jerry Hall, la bellissima supermodella che Mick sposò e dalla quale ebbe quattro figli, separandosene il 1999.

Gli arresti, la droga, la resurrezione

Due arresti per il leader dei Rolling Stones. “Eroina, marijuana, amfetamine e metamfetamine», questo l’inventario dell’ispezione che il 12 febbraio 1967 portò in carcere Mick e Keith Richard, entrambi all’epoca di 24 anni, voce e chitarra dei Rolling Stones, la band che più di tutte ha cantato la droga, e l’eroina in particolare, come “donna angelicata”. I due si dichiararono non colpevoli e furono rilasciati su cauzione.

Il secondo arresto, avvenuto il 18 luglio del 1972, prima di un concerto a Boston. Jagger e Richards furono imputati di un’altra accusa canonica per le rock star: resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Il consumo di droga caratterizza gli anni sessanta e settanta del fondatore della band . Poi, la resurrezione. Di nuovo concerti e, nel 2002, il titolo di baronetto. La Regina non voleva farlo diventare Sir ma le pressioni di Tony Blair ebbero successo. Mick vive e lotta insieme a noi. Il futuro, per lui, è un cielo di stelle.