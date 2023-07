Foto fake di Giorgia Meloni in spiaggia su Repubblica. L’immagine risale a tre anni fa

E’ stato Dagospia a far notare lo svarione di Repubblica, che accanto a una foto di Giorgia Meloni in spiaggia ha pubblicato la seguente didascalia: “La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si rilassa sorseggiando un cocktail sulla spiaggia di Cala Masciola, vicino a Borgo Egnazia in Puglia, dove è arrivata con un volo di Stato di ritorno dal Consiglio europeo di Bruxelles e ha trascorso qualche giorno di vacanza“.

E invece? Invece non è così. Si tratta di un fake. La foto risale a tre anni fa e la circostanza è facilmente riscontrabile anche andando sul sito Fb della presidente del Consiglio. In più, Meloni in quell’occasione, tre anni fa, non era in spiaggia in Puglia ma a Ostia…

In effetti Meloni si è recata nello scorso fine settimana in Puglia, di ritorno da Bruxelles, per visionare i luoghi adatti a ospitare il G7 del prossimo giugno. Il suo aereo sarebbe atterrato a Brindisi venerdì pomeriggio intorno alle 17.15 di ritorno dal Consiglio europeo.

Accompagnata dal suo staff, Meloni ha visitato il resort a cinque stelle Borgo Egnazia, masseria costruita nelle campagne di Savelletri – frazione del comune di Fasano – e premiata come “albergo più bello al mondo” nel 2016 da “Virtuoso”, il più autorevole network internazionale di viaggi di lusso.

Forse proprio questo particolare ha indotto Repubblica a spacciare una foto scattata a Ostia come uno scatto di Cala Masciola… Il tutto poteva apparire credibile, se Dagospia non si fosse messo di mezzo.