Figuraccia del ministro spagnolo di sinistra: in bici al vertice sull’ambiente, ma per pochi metri (video)

Voleva fare bella figura, il ministro per la Transizione ecologica Teresa Ribera, lanciare un messaggio di sobrietà e di ecologismo, al vertice di Valladolid, come a inizio mandato aveva fatto l’allora presidente della Camera Fico che si spostava in autobus, salvo cambiare idea dopo i primi tentativi. Due giorni fa, a Valladolid, nel giorno del vertice europeo dell’Ambiente, il ministro dell’esecutivo Sanchez in carica ancora per poche settimane visto lo scioglimento delle camere anticipato, si è fatta riprendere mentre arriva in bicicletta pedalando, circondata dalla scorta. Ma era tutta una sceneggiata: la Ribera si era messa in sella dietro l’angolo e aveva pedalato solo cento metri, come ha svelato il quotidiano spagnolo El Mundo, mostrando le foto e il video del ministro preceduta dall’auto di rappresentanza e seguita dal veicolo di scorta.

Il video del ministro spagnolo che arriva in bici pedalando 100 metri

Il prossimo 25 luglio la Spagna andrà al voto e questo video diventato virale non aiuterài socialisti del Psoe (Partito Socialista Operaio Spagnolo) che si dovranno confrontare con il Partido Popular ed i sovranisti di Vox. La principale polemica, a parte la sceneggiata organizzata, riguarda il fatto che le auto che hanno percorso comunque lo stesso percorso della ministra, rilasciando in aria le stesse emissioni e annullando, di fatto, il gesto ambientalista di Ribera.

Il tweet con il video della Ribera