“Fenix”, la terza giornata si apre con un focus su enti locali e giovani. Il programma completo

È dedicata agli enti locali e ai giovani la prima parte della terza giornata di Fenix, la festa di Gioventù nazionale in corso al laghetto dell’Eur a Roma. I lavori si sono aperti, infatti, con l’assemblea degli amministratori del movimento giovanile di FdI e, dopo “l’intervista stellare” dei governatori di Abruzzo e Marche, Marco Marsilio e Francesco Acquaroli, e il sindaco di Catania, Enrico Trantino, prosegue con il panel “Custodisci un sogno, la vita ti sorride! Coordinate per portare in alto la gioventù” con, tra gli altri, il viceministro al Lavoro, Maria Teresa Bellucci, e il sottosegretario all’Istruzione, Paola Frassinetti.

L’assemblea degli amministratori di Gioventù nazionale

Durante il primo incontro, Emilio Serra, sindaco del comune sardo di Gesturi, Michele Schiavi, consigliere regionale della Lombardia, Tommaso Razzolini, consigliere regionale del Veneto, e Angelica Lupacchini, consigliere comunale di Ancona, hanno raccontato le loro esperienze di governo del territorio, esortando i giovani di Gn a vivere gli incarichi elettivi con lo stesso spirito della militanza, lo stesso slancio gratuito, la stessa consapevolezza, considerando le due esperienze come parte di un percorso di servizio. Numerosi, poi, gli interventi dalla platea di altri ragazzi ugualmente impegnati nel governo del territorio.

Il programma di Fenix di sabato 1° luglio

Il programma della giornata, interamente trasmesso in streaming, prosegue con una fitta scaletta di incontri, presentazione di libri, riflessioni a tutto campo sulle sfide per il Paese, per la destra che lo governa e per i suoi giovani che si preparano a diventarne la futura classe dirigente e con un finale all’insegna della musica.

Ore 10,30 – Area Libri

Presentazione di “OICOFOBIA” di Spartaco Pupo

Dialoga con l’autore: Domenico Carbone (Consigliere nazionale studenti universitari AU)

ORE 11 INTERVISTA STELLARE

Marco Marsilio (Presidente Regione Abruzzo), Francesco Acquaroli (Presidente Regione Marche), Enrico Trantino (sindaco Catania)

Intervistati da Antonio Rapisarda (Giornalista Libero)

Ore 11, 30 CUSTODISCI UN SOGNO, LA VITA TI SORRIDE

Coordinate per portare in alto la gioventù.

Intervengono:

Maria Teresa Bellucci (Viceministro al Lavoro e alle Politiche Sociali) Paola Frassinetti (Sottosegretario all’Istruzione) Alberto Balboni (Presidente Commissione Affari Costituzionali Senato) Antonino Tamburello (Psichiatra) Nicola Ferrigni (Direttore osservatorio “Generazione Proteo”) Chiara La Porta (Vicepresidente Gioventù Nazionale) Francesco Piemonte (Modavi Onlus)

Introduce: Giulia Sciortino (Consigliere nazionale studenti universitari AU) Modera: Francesco Quattrociocchi (Esecutivo Nazionale GN)

Ore 16 – Area Libri

Presentazione di “L’ITALIA NELLA GRANDE GUERRA” di Harukichi Shimoi

Dialoga con Daniele Dell’Orco (Idrovolante Edizioni): Mario Russo (Consigliere nazionale studenti universitari AU)

Ore 17 SVANIRA’ COME UN INCUBO

Coordinate per sconfiggere la mafia

Intervengono:

Wanda Ferro (Sottosegretario dell’Interno) Chiara Colosimo (Presidente Commissione antimafia) Rita Dalla Chiesa (Deputato FI) Antonino Monteleone (Giornalista de Le Iene)

Introduce: Italo Cirielli (Esecutivo Nazionale GN) Modera: Giovanni Magni (Direzione Nazionale GN)

Ore 18 LE RADICI NEL FUTURO

Francesco Verderami (Editorialista Corriere della Sera) intervista Fabio Rampelli (Vicepresidente della Camera dei deputati)

Introduce: Simone D’alpa (Direzione Nazionale GN)

Ore 18,30 LE SFIDA DELL’EUROPA DELLE PATRIE

Coordinate per portare in alto il Vecchio Continente

Intervengono:

Raffaele Fitto (Ministro degli Affari europei, delle politiche di coesione e del PNRR) Carlo Fidanza (Capo delegazione FDI Parlamento Europeo) Antonio Giordano (Segretario Generale ECR) Nicola Procaccini (Co-presidente ECR Parlamento Europeo) Francesco Semprini (Corrispondente da New York, inviato di guerra La Stampa) Francesco Di Giuseppe (Vicepresidente Gioventù Nazionale) Rasmus Giertz (Sweden Democrats) Michal Chladek (Civic Democratic Party)

Introduce e modera: Maicol Busilacchi (Segretario Internazionale GN)

Ore 19,30 IL FUTURO È IL LAVORO

Coordinate per rilanciare l’occupazione in Italia

Intervengono:

Marco Osnato (Presidente Commissione finanze Camera) Walter Rizzetto (Presidente Commissione lavoro Camera) Ylenjia Lucaselli (Capogruppo FDI Commissione Bilancio Camera) Marta Schifone (Capogruppo FDI Commissione Lavoro Camera) Davide Peli (Presidente ConfArtigiani Giovani) Veronica Barbati (Presidente Coldiretti Giovani) Marco De Cesare (Segretario UGL giovani)

Introduce: Carlo Alberto Correale (Esecutivo Nazionale GN) Modera: Francesco Armone (Vicepresidente AU)

Ore 20,15 ATREJU, DEDALO, FENIX: LA FORMA DEI NOSTRI SOGNI

Coordinate delle feste giovanili che hanno portato al Governo della Nazione

Intervengono:

Galeazzo Bignami (Viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti) Augusta Montaruli (Vicecapogruppo FDI Camera) Marco Perissa (Deputato FDI) Andrea Volpi (Deputato FDI)

Introduce: Lorenzo Allegrucci (Esecutivo Nazionale GN)

Ore 21 COME STELLE DANZANTI

Coordinate per portare in alto il mondo dell’arte e della musica

Intervengono:

Federico Mollicone (Presidente Commissione Cultura Camera) Lucio Malan (Capogruppo FDI Senato) Leonardo De Amicis (Direttore d’orchestra) Alessandro Giuli (Presidente Fondazione MAXXI) Emanuele Merlino (Scrittore) Julian Borghesan (Conduttore RAI )

Introduce: Grazia Di Maggio (Commissione Cultura Camera) Modera: Rosario Losiggio (Consigliere nazionale studenti universitari AU)

Ore 22,30 UN SABATO ITALIANO

Karaoke Musica italiana ed esibizioni dal vivo

Conduce: Julian Borghesan