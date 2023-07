Fenix, al via la giornata conclusiva della kermesse di Gioventù Nazionale. Segui la diretta

Chiuderà i battenti oggi Fenix, la festa di Gioventù nazionale, l’organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia. Una kermesse che da giovedì a domenica, nella suggestiva cornice del laghetto dell’Eur a Roma, ha visto una grande partecipazione in platea e alternarsi sul palco personalità di spicco del mondo politico e istituzionale. Giornalisti e giovani militanti e non, arrivati da tutta Italia. Tutti impegnati in un confronto serrato sui temi d’attualità politica e sociale. Un dibattito che, tra prospettive e proposte concrete, con i suoi protagonisti ha puntato i riflettori sui grandi temi di sempre e l’attualità a cui si declinano oggi.

Fenix, al via la giornata conclusiva della kermesse di Gioventù Nazionale

E allora, la kermesse ha affrontato tra spunti e approfondimenti la realtà attuale: dal disagio giovanile alla scuola. Dallo sport al confronto diretto con gli avversari sulla scena politica e mediatica. E ancora: dall’intelligenza artificiale e i suoi inimmaginabili contraccolpi sulla società. Fino al rischio di un futuro “transumano”. Tra orgoglio dell’ambientalismo di destra e temi di politica estera in agenda, senza escludere focus mirati (dai flussi migratori al Piano Mattei in Africa). E dall’Europa delle patrie alla realtà degli enti locali, il dibattito ha investito temi che hanno coinvolto ministri. Governatori. Sindaci e firme note nel panorama mediatico. Tutti in campo per confrontarsi sulle sfide della politica, sulla realtà di famiglia, natalità, tecnologia e società odierna.

Una quattro giorni di dibattiti e incontri che ha alternato ministri, giornalisti e giovani

Protagonisti di un confronto che ha articolato e argomentato sul palco capitolino la discussione su problematiche e sfide; progetti, sogni, e un programma denso di spunti e ospiti eccellenti che hanno animato la quattro giorni di Gioventù nazionale. Una kermesse che oggi chiuderà i battenti a partire dalle 10 di questa mattina con il ministro dell’Agricoltura e della sovranità popolare, Francesco Lollobrigida, che aprirà la giornata conclusiva di incontri “Traccia la rotta. Coordinate per portare in alto l’Italia. A introdurre il ministro, Chiara La Porta (vicepresidente di Gioventù Nazionale).

Il programma di oggi

Una giornata che vedrà sul palco il ministro della Cultura Sangiuliano, il titolare del dicastero della Difesa, Guido Crosetto. E il giornalista Daniele Capezzone. La chiusura, infine, è affidata al presidente di Gioventù Nazionale, Fabio Roscani, che tirerà le somme su una maratona il cui titolo rappresentava già una sfida e un manifesto programmatico: “Lo chiameremo Futuro, coordinate per portare in alto l’Italia”. Di seguito il programma della mattinata conclusiva di incontri e dibattiti.

DOMENICA 2 Luglio

Ore 10.00

TRACCIA LA ROTTA

Coordinate per portare in alto l’Italia

Francesco Lollobrigida (Ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare)

Introduce e interviene: Chiara La Porta (Vicepresidente di Gioventù Nazionale)

Ore 11

Gennaro Sangiuliano (Ministro della Cultura)

Introduce e interviene: Francesco Di Giuseppe

(Vicepresidente di Gioventù Nazionale)

Ore 11:30

Daniele Capezzone (Giornalista)

Ore 12:30

Guido Crosetto (Ministro della Difesa)

Introduce e interviene: Stefano Cavedagna

(Portavoce nazionale di Gioventù Nazionale)

Ore 13

Chiusura

FENIX

“Lo chiameremo futuro”

Introduce e interviene: Fabio Roscani (Presidente

Gioventù Nazionale)