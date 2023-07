False vaccinazioni Covid, la cantante Madame e la tennista Camila Giorgi rischiano il processo

Avrebbero dato del denaro per ricevere in cambio false attestazioni sulle vaccinazioni anti Covid. Rischiano il processo Francesca Calearo, vicentina, cantante, meglio nota come Madame, e la tennista Camila Giorgi( una delle migliori rappresentanti del nostro tennis femminile) nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Vicenza sulle false attestazioni di vaccinazioni anti Covid. Il Pm Gianni Pipeschi ha concluso gli accertamenti per l’alto numero di persone, in tutto 32, che avrebbero simulato la vaccinazione. Le accuse, a diverso titolo, sono di falso ideologico, peculato e corruzione.

Le false vaccinazioni estese da Vicenza a tutta l’Italia

Gli accertamenti ruotano attorno a due medici, Daniela Grillone Tecioiu e Erich Volker Goepel, che, secondo l’accusa, avrebbero ricevuto del denaro per rilasciare false certificazioni di green pass. Dall’avviso di chiusura delle indagini si apprende, secondo quanto riportato dai giornali locali, che ad essere chiamati in causa oltre ai due ci sono la Madame e la tennista marchigiana, insieme ai genitori e al fratello.. Ad arrivare dall’Italia a Vicenza per ottenere i documenti fasulli sarebbero stati artisti, poliziotti, farmacisti e imprenditori. In totale sono 24 le persone indagate. I due medici vennero arrestati nel 2021 e poi rimessi in libertà. Uno dei due avrebbe confessato agli inquirenti di aver somministrato tra l’1 aprile e il 23 dicembre 2021 1.940 vaccini, dei quali 640 Falsi e 1.200 veri.

La Giorgi e il suo scarso fair play

Pur molto dotata tecnicamente, Camila Giorgi non ha emulato le grandi del tennis femminile, da Pennetta a Vinci fino a Francesca Schiavone, non entrando mai nella top ten Wta. Non molto amata nel circuito tennistico per la sua esuberanza è stata spesso accusata di scarso fair play. L’ultimo episodio poche settimane fa contro un monumento della racchetta, Venus Williams, che l’ha sconfitta dopo tre set. Nel corso dell’ottavo game del primo set, nel tentativo di rispondere ad un dritto della Giorgi, Venus ha perso l’equilibrio ed è rovinosamente scivolata, tanto che l’azzurra ha solo dovuto mettere la pallina in campo per conquistare il punto. L’ha fatto ed ha agguantato l’americana sul 40-40. Invece che preoccuparsi delle condizioni della sua avversaria ha esultato platealmente trovando il disappunto del pubblico e le dure critiche dei media presenti.