Emergenza caldo, in arrivo nuove regole per tutelare i lavoratori: orari ridotti, pause e stop

Rimodulazione dei tempi e degli orari, pause più frequenti e interruzione del lavoro nei casi estremi quando il rischio è molto alto per tutelare soprattutto i lavoratori over 65, quelli con patologie croniche, chi assume particolari farmaci, chi denuncia un’alterazione dei meccanismi fisiologici di termoregolazione e per le lavoratrici in gravidanza. E’ questa, secondo una bozza di Protocollo inviata oggi a sindacati e datori di lavoro, la strategia a cui sta lavorando il ministro Marina Calderone “per eliminare o, quando non sia possibile, ridurre l’esposizione diretta dei lavoratori alle alte temperature o percepite tali” nei luoghi di lavoro, che per domani ha riconvocato il tavolo con le parti sociali.

Regole per gestire i rischi del caldo nei lavoratori

Un protocollo che intende fornire “indicazioni operative” per gestire i rischi determinati da attività, in condizioni climatiche non “adeguate”, in una “logica preventiva e non solo in occasione dell’evento: una sorta di “guida nelle scelte tecnico/organizzative da compiere anche per gli anni futuri e non solo per l’attuale emergenza stagionale“, si legge nel documento del governo da declinare in singoli “protocolli aziendali” nei diversi contesti lavorativi con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e, quando non previste, quelle territoriali. Ad essere tutelati anche i cosidetti lavoratori “indoor”, per i quali, si legge, non è possibile coniugare la produzione con un sistema di aerazione condizionato, dal cantiere alla macellazione delle carni, dalla panificazione industriale agli altoforni.

Nessuna indicazione ancora su Cig o smart working

Nessuna indicazione però che dettagli quale sia la temperatura che farebbe scattare l'”ondata di calore, temperature alte o percepite tali” previste dal protocollo, nè alcuna indicazione ancora sulla cig o lo smart working. Il documento infatti rinvia tutte queste opzioni a quanto già previsto dalla legge 81: “unitamente alle possibilità di ricorrere al lavoro agile o da remoto, e agli ammortizzatori sociali previsti dal decreto legislativo 81”, si legge, i datori di lavoro sono chiamati ad “adeguare gli attuali modelli organizzativi alle esigenze di contenimento dei rischi derivanti dall’esposizione ad alte temperature, a quelle percepite tali, e a ondate di calore”. Proprio quegli strumenti che invece invocano a gran voce i sindacati, oggi tornati in pressing sul governo.

Il parere della triplice sindacale

“C’è un problema di emergenza immediata che per noi vuol dire Cigo e fissare un tetto di temperature oltre il quale non è possibile lavorare. Poi successivamente ci potrebbe anche essere un confronto piu dettagliato. Spero non si tratti di un semplice richiamo a vedere come affrontare il problema, siamo già in ritardo, serve un intervento che metta immediatamente a disposizione gli strumenti di intervento. Per tutti, dai lavoratori a termine agli stagionali e in ogni dimensione di impresa”, spiega il leader Cgil, Maurizio Landini che guarda al famoso protocollo Covid come ad uno strumento da replicare. “Diceva una cosa precisa: che le imprese che non erano in grado di rispettare le condizioni di tutela e sicurezza non potevano lavorare e c’era lo strumento della cig, usata per tutelare i lavoratori ma anche per dare alle aziende il tempo di mettersi in regola. Non vorrei invece che fosse un Protocollo talmente generico da non affrontare i temi”, prosegue.

Un richiamo, questo, condiviso anche dal leader Cisl, Luigi Sbarra che da Facebook parla di una “urgente e necessaria intesa da recepire in un decreto nel solco dei protocolli sulla sicurezza attivati durante il Covid” chiedendo una Cigo anche sotto i 35 gradi e Dpi specifici. In pressing anche la Uil. “C’è la necessità di un intervento immediato. Quando abbiamo firmato il Protocollo per il Covid il giorno dopo diventò Dpcm: noi non abbiamo capito se la ministra abbia queste intenzioni. E, poi, quali norme inseriamo nel Protocollo? Perché ricordo che c’è già una norma che prevede che a 35 gradi le aziende possano fare richiesta di cassa integrazione. Il tema è diverso: quando si arriva a quella temperatura chi chiede la cassa integrazione? Chi blocca i lavori? Nel frattempo, i lavoratori stanno per strada o nei campi e, dunque, sarebbe bene dare un indirizzo omogeneo“, conclude il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri.

In campo anche Confindustria

In campo, oggi, anche il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. “Il tema c’è, va affrontato con grande serietà e noi siamo disponibili al confronto perché riteniamo che la salute dei lavoratori sia un bene primario da tutelare”, spiega ad un’iniziativa di Confindustria Sicilia bacchettando però governo e sindacati sul tema dei morti sul lavoro. “Abbiamo proposto di fare comitati paritari interni alle imprese, tra datori di lavoro e lavoratori, per intervenire ex ante sugli incidenti. A me va bene l’aumento delle pene, ma è sempre dopo: io è da tre anni che sto aspettando che legislatore, governo e sindacati rispondano a questa proposta. Dovrebbe essere interesse di tutti intervenire ex ante. Venite al tavolo e spiegatemi perché non si vuole fare, qual è il problema?. Sembra che alla salute ci pensino solo gli imprenditori”, conclude.