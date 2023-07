“Elly Schlein usa le periferie solo per farsi le foto”: consigliere Pd romano contesta la sua segretaria

È un attacco frontale, quello del consigliere capitolino Pd ed ex candidato segretario regionale Mariano Angelucci, contro la visita della segretaria Elly Schlein nel VI Municipio. “Abbiamo appreso che questa mattina la segretaria Schlein, nel silenzio assoluto, si è recata a Torre Maura e Torrenova – lamenta Angelucci, tra i dem vicino all’area che fa riferimento al sindaco Gualtieri –. Nessun confronto con i cittadini, nessun dialogo, ma solo l’ennesima visita di chi usa la periferia per qualche foto per poi non ritornarci più”.

Angelucci (Pd): “La Schlein è disconnessa dalla realtà”

“Ci stupiamo di come il segretario romano Foschi – attacca ancora Angelucci – vista la sua sensibilità, si sia prestato a questo. Si continua ad essere disconnessi dalla realtà. Si evitano i cittadini per paura del confronto. Non si coinvolgono i comitati e addirittura non si invita il segretario di circolo appena eletto”. “Capiamo che la segreteria si vergogni di essere iscritta al partito che dirige – continua il duro commento di Angelucci -,ma questo modo di fare non è rispettoso dei volontari e di chi è presente tutti i giorni con anima e cuore. Non si recupera così il consenso perso, se si confrontasse glielo potremmo spiegare”. “Siamo senza parole – conclude Angelucci -. Forse ci sarebbe bisogno di un nuovo ‘occupy Pd’ perché tra poco non ne resterà più nulla”.

Ecco dove è andata la segretaria dem

La prima tappa romana della Schlein è stata nel quartiere di Torre Maura, al Pastificio Secondi. Dopo, nella sede dell’azienda X Pneus 4.0, la segretaria dem ha incontrato prima Fabrizio Mancini, imprenditore edile della Olytecma Italia, poi Erino Colombi, proprietario dell’impresa di pneumatici X Pneus 4.0 e presidente del Cna Lazio. Agli incontri ha partecipato la coordinatrice della Segreteria e responsabile Terzo Settore e Associazionismo del Pd Marta Bonafoni, il responsabile Economia, Finanze, Imprese e Infrastrutture del Pd Antonio Misiani, il segretario del Pd di Roma Enzo Foschi, il presidente Nazionale Cna Dario Costantini e il segretario Cna Roma Luca Barrera. Assenti invece i cittadini. Un partito sempre più autoreferenziale, che ha scelto di dialogare solo con le elite.