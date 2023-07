Documento autografo di Mussolini all’asta: ironizzava sui proletari sovietici che giocavano in Borsa…

Un documento autografo di Benito Mussolini, dal tono sarcastico nei confronti dell’Unione Sovietica a commento della quotazione della lira alla Borsa di Mosca, sarà messo all’asta da Bolaffi a Torino domani, mercoledì 12 luglio, con una stima di partenza di 2.000 euro. Il manoscritto di due pagine senza data ma probabilmente previsto per la pubblicazione, è intitolato “La Borsa … a Mosca” e presenta numerose correzioni autografe del dittatore fascista.

Il documento di Mussolini con le ironie sui “sovietici” capitalisti

“I giornali italiani hanno pubblicato la notizia che nella Borsa di Mosca è stata quotata per la prima volta, dopo molti anni, la lira italiana, insieme con le altre valute d’Inghilterra, d’America, di Germania – scrive Mussolini – Non si è sempre detto, da parte dei giovinetti nati nei vilissimi paesi della nostra campagna, che la Borsa è il tempio classico della più classica speculazione capitalista, quella che difende le sue misure al rialzo e al ribasso su titoli e sulle valute? O forse la Borsa di Mosca è di natura speciale? Sono i proletari che giocano alla Borsa di Mosca? O non piuttosto i nuovissimi sfruttatori dei proletari imbrogliati? Ma a chi dunque vogliono ancora darla a bere quelle poche dozzine di carogne segretamente stipendiate da Apfelbaum (meglio conosciuto sotto il nome di Zinoviev) che in Russia si è realizzato il socialismo? Vi fu mai sulla terra più idiota e gigantesca malinformazione?”.cialismo? Vi fu mai sulla terra più idiota e gigantesca malinformazione”. Le palette si alzeranno a partire da 2.000 euro.