Chiara Ferragni in Sicilia fa i selfie sullo yacht senza dire nulla sull’isola che brucia. Il web: “Vergognati”

“Mi fa spaccare Chiara Ferragni che dal suo yacht pubblica foto dalla Sicilia come se non stesse andando a fuoco mezza isola. E mentre l’altra mezza non ha acqua. Mi sa che i social media manager del brand Ferragnez stanno in ferie”. Bufera social. L’influencer e imprenditrice di nuovo nel mirino di Twitter. Stavolta, a far infuriare gli utenti, è la serie di scatti pubblicati su Instagram dalla Sicilia in cui è in vacanza, isola funestata in queste ore da gravissimi roghi ovunque tra danni e sfollati. Un’apocalisse come poche se ne ricordavano. Ma l’influenzer è troppo presa da se stessa e intenta a mostrarsi in costume, rilassata, come se la realtà non la riguardasse. Un po’ troppo, l’insensibilità e l’inopportunità di questi scatti non le vengono perdonati.

Chiara Ferragni in Sicilia: si fa i selfie ma tave sul dramma dell’isola

“La Sicilia va in fiamme, lei dallo yacht ci saluta con ‘good monday’…Ma vergognati, Ferragni “, scrive un utente. “Chiara Ferragni orgogliosa dice di essere per metà catanese, però della situazione disastrosa della città natale di sua madre IL SILENZIO. Invece per la sua amata Milano City subito story”, recriminano. L’accusa: “Quello di Chiara Ferragni – scrivono utenti indignati – è proprio la classica dissociazione della realtà. Espressione massima del privilegio dei ricchi“. E a chi chiede cosa mai ci si aspettasse dall’influencer rispondono: “No, non dobbiamo attenderci nulla dai ricchi in vacanza. Sì, da chi usa l’attivisimo e tematiche di spicco per fare posizionamento brand e engagement social, come Chiara Ferragni, è giusto pretenderlo”.

Il web non perdona la Ferragni: “La classica dissociazione dalla realtà”

Quel che gli utenti – anno recriminato all’influencer è di non aver mostrato la minima empatia nei confronti del dramma che sta vivendo l’isola che la ospita, un’assoluta mancanza di sensibilità. Un account catanese commenta su Instagram: “Non spendi mezza parola su ciò che sta succedendo a Catania” attacca l’utente. “Gli ospedali e gli anziani sono a rischio” fa notare, e ancora: “Siamo senza acqua in casa da giorni, non possiamo bere né lavarci”. Ne nasce un dibattito, non tutti sono d’accordo. “Per me – sottolineano alcuni utenti – essere influencer non significa essere per forza un esempio. È l’imprenditrice Chiara Ferragni; perché mai devo aspettarmi una consapevolezza su ciò che accade nel mondo? Credo sbagli la gente a catalogare gli influencer in un’unica categoria”.

C’è chi la difende: “E i Maneskin, allora?”

E c’è anche chi sottolinea una certa incoerenza tra i detrattori: “Milano mezza distrutta ma i Maneskin che pensano al loro concerto a San Siro vanno bene, incendi in Sicilia ma Chiara Ferragni che è in vacanza in un posto senza incendi e sta bene e mette una foto è da condannare. Complimenti per la coerenza”. Qualcuno ipotizza che dietro il silenzio social di Chiara Ferragni possa esserci qualche interesse legato proprio alla sua vacanza. Che come spesso accade è legata a sponsorizzazioni e operazioni di marketing. Quale azienda vorrebbe che il suo marchio venisse legato a un evento distruttivo? Da quattro ore dura questa bufera contro l’influencer e lei per ora sceglie il silenzio.