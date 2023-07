C’è del tenero tra Marco Travaglio e Veronica Gentili? Una foto scatena il gossip estivo

Uno scatto rubato che finisce su “Diva e donna”. Un bacio più che affettuoso tra due giornalisti che vediamo spesso in tv: Marco Travaglio e Veronica Gentili. E subito parte il gossip estivo. “Adesso (forse) è ufficiale – scrive Libero.it – tra Veronica Gentili e Marco Travaglio ci sarebbe del tenero. Il bacio in bocca tra la conduttrice Mediaset nonché firma del Fatto quotidiano e il suo direttore finisce in copertina sul settimanale Diva e Donna ed è una piccola bomba di gossip, che rinfocola le voci sui due che già circolavano qualche anno fa. Il condizionale è d’obbligo, perché lo scatto, pur suggestivo, non è così chiaro e definitivo”.

Anche Dagospia rilancia la notizia e ricorda che i due furono paparazzati a cena già nel 2014 e furono visti salire insieme a casa di lui. Veronica Gentili ha cominciato a scrivere sul «Fatto» sette anni fa, mettendo in stand by la carriera da attrice (a 17 anni ha debuttato diretta da Gabriele Muccino) per dedicarsi al giornalismo. Gentili, 41 anni, conduttrice di «Controcorrente» su Rete4 in autunno debutterà a «Le Iene» al posto di Belèn Rodriguez.

Il sito trendonline invece si concentra sulla moglie di Marco Travaglio, di cui si sa pochissimo. Si chiama Isabella e non si sa quale sia la sua professione. Sposati da orami 30 anni hanno costruito una splendida famiglia e hanno dato alla luce due figli: Alessandro ed Elisa.

Se della seconda non si sa nulla, fatta eccezione per uno scherzo organizzato al padre realizzato insieme a “Le Iene”, del primo figlio, invece, si conosce la professione. Classe 1995, Alessandro Travaglio è noto con il nome d’arte Dj Trava e vanta anche una collaborazione con il rapper Fabri Fibra.