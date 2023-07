Bordeaux, violenza cieca dei manifestanti. Aggrediscono senza motivo un passante (video)

Un video che sta circolando su Twitter e che è stato ripreso dal sito del quotidiano “Libero”, mostra come le proteste violente di questi giorni in Francia prendano di mira senza motivo inermi passanti. Persone che hanno la sola sfortuna di passare nel momento sbagliato nella strada dove si sono raggruppati i facinorosi che compiono atti di teppismo. Nel video in questione a fare le spese di questo atteggiamento violento è un passante che a Bordeaux viene aggredito senza motivo dai manifestanti. Dopo avere ricevuto spinte, pugni e una bastonata riesce a sottrarsi alla bruta e ingiustificata aggressione.