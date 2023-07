Biden prevede la sconfitta rapida della Russia e avverte Prigozhin: “Stia attento a ciò che mangia”

Putin ha già perso la guerra in Ucraina e le sue minacce di usare l’arma nucleare “non costituiscono una prospettiva reale”. Joe Biden alza il tono della sfida con lo zar a Helsinki, dove suggella il suo viaggio di quattro giorni in Europa rendendo omaggio all’ultima new entry della Nato e incontrando i leader del Nord (Finlandia, Svezia, Danimarca e Islanda) dopo il summit dell’Alleanza a Vilnius.

Un vertice dal quale esce vincitore per aver strappato il sì di Ankara all’adesione anche della Svezia e per aver mediato tra gli alleati garantendo ogni forma di assistenza a Kiev a lungo termine in attesa di un ingresso nell’Alleanza che, ha ribadito, è solo questione di tempo: “Il problema non è sapere se debba o meno entrare nella Nato ma quando potrà entrarvi, ed entrerà”.

La sfida allo “zar” e il messaggio al capo della Wagner

“Putin non è in grado di vincere la guerra. L’ha già persa” ha detto il presidente americano , aggiungendo che ” le risorse enormi messe in campo dalla Russia costituiscono un problema che dovranno portare a una valutazione su quanto dovrà finire questa guerra. E siamo fiduciosi sulla controffensiva dell’Ucraina”. Poi, l’avvertimento a Prigozhin, il leader della wagner autore del fallito golpe: “Stia attento a ciò che mangia”, per sottolineare il rischio che segua la via di tanti altri oppositori del presidente russo finiti avvelenati.

L’ingresso della Finlandia e l’ombra delle presidenziali

Biden ha celebrato l’ingresso di Helsinki nell’alleanza, la trentunesima nazione , entrata con una modalità record, ed ha risposto alle perplessità avanzate da chi sospetta che la prossima campagna per le presidenziali possa influire sull’impegno degli Stati Uniti nel sostegno a Kiev affermando che” c’è uno schiacciante sostegno del popolo americano e dei parlamentari dei due partiti, nonostante qualche elemento estremista di un solo partito( quello repubblicano).La pace e la sicurezza in Europa sono indispensabili per la pace e la sicurezza americana e nel mondo”.