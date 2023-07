Bardonecchia, molestie alla sindaca Rossetti da parte del comandante dei vigili. Lei denuncia, lui nega tutto

A Bardonecchia non si parla di altro in queste ore. E cioè della denuncia per molestie avanzata dalla sindaca Chiara Rossetti (54 anni) ai danni del comandante locale dei vigili urbani, Alessandro Lovera, di anni 52. La querela è stata presentata un anno fa e ora si sono chiuse le indagini.

Chiara Rossetti riferisce di comportamenti ossessivi e tentativi di approccio non graditi. Ma Lovera, tramite il suo avvocato, respinge ogni accusa: «Respingiamo ogni addebito, siamo certi che chiariremo, anche in via documentale, le accuse che vengono mosse non appena il mio assistito sarà sentito dai magistrati».

“Agli atti della procura – riferisce La Stampa – figurano vari casi di approcci, non graditi e quindi molesti, da parte dell’ex comandante nei confronti della sindaca a partire dall’agosto del 2022. Al termine della festa del paese, quando Lovera ha inviato alla donna, via whatsapp, il commento: «Oggi eri stupenda». In una successiva occasione, quando i due si sono trovati soli nei locali della sede del municipio al momento trasferiti al Palazzo delle feste per lavori nella sede istituzionale, la sindaca riferisce di essersi sentita braccata. Al punto da dover fuggire in ascensore per poi barricarsi in un ufficio, così da sfuggire ad altri approcci dell’accusato. La sindaca ha riferito agli inquirenti anche di un «bacio sulla guancia» rubato e di uno strusciamento avvenuto davanti ad alcune colleghe”.