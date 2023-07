Arrestato a Paestum un ex ufficiale uruguayano: torturò e uccise militanti Tupamaros

E’ stato arrestato a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, Hermes Mario Tarigo Giordano, ex ufficiale dell’esercito uruguayano, accusato dell’omicidio di Gerardo Moises Alter, militante del Movimento di liberazione nazionale Tupamaros, ucciso nel 1973 in Uruguay. Tarigo, destinatario di un ordine di cattura internazionale emesso nel 2019 dal Tribunale penale di Montevideo per l’accusa di omicidio pluriaggravato, già ricercato dall’Interpol, è stato rintracciato e sottoposto a fermo dai Carabinieri del Comando provinciale di Salerno. I militari hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari (con l’applicazione del braccialetto elettronico) emessa della Corte d’Appello di Salerno in conseguenza dell’accoglimento della domanda di estradizione avanzata dal Ministero della Giustizia alla Procura generale presso la stessa Corte d’Appello di Salerno.

L’ex ufficiale uruguaiano Tarigo Giordano accusato di crimini contro l’umanità

Le operazioni di estradizione sono state completate ieri, con la consegna di Hermes Tiago, da parte dei Carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, alla polizia uruguayana nell’Aeroporto internazionale di Roma Fiumicino. Hermes Mario Tarigo Giordano era fuggito dal suo Paese nel 2011 ed era destinatario di un mandato d’arresto internazionale dell’Interpol, che lo aveva addirittura segnalato con il Red Notice (bollino rosso) nella lista dei ricercati in tutto il mondo. Sull’ex colonnello pende una condanna per crimini contro l’umanità.