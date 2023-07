Allenamento congiunto Esercito e Azzurri di rugby sulle Alpi: alzabandiera e salita sul Lagazuoi

Negli Usa viene chiamato team building, costruzione di una squadra, qui in Italia si chiama, molto più semplicemente, affiatamento ed è quello che stanno facendo, in queste ore, sulle Alpi, gli uomini e le donne dell’Esercito italiano assieme ai ragazzi della Nazionale italiana di rugby.

Un binomio apparentemente singolare che parte dal senso comunitario e di squadra – verrebbe da dire di cameratismo nel senso più genuino del termine – che si rintraccia tanto fra gli uomini in divisa quanto fra chi cerca la meta con la palla ovale.

Chi ha giocato a rugby e magari ha indossato una divisa sa bene cosa significhi tutto questo e i valori che tanto il rugby quanto l’ambiente militare riconosce come tali.

Da ieri, dunque, la Nazionale Italiana Rugby Maschile si è ritrovata al famoso Villaggio Alpino “Tempesti”, base addestrativa dell’Esercito Italiano, per il primo giorno di lavoro tra le Dolomiti.

Quasi ovvia l’alzataccia dei ragazzi della squadra nazionale italiana di rugby alle prime luci dell’alba per iniziare subito l’allenamento.

Gli Azzurri erano arrivati alla base militare in Alta Badia già nel pomeriggio di giovedì 13 luglio. Ed hanno subito iniziato a prendere confidenza con l’addestramento militare in vista delle attività programmate anche per le giornate di oggi, sabato 15 luglio, e domani, domenica 16 luglio. Due giorni molto intensi.

Coordinati da personale qualificato dell’Esercito Italiano, gli atleti della Nazionale Italiana maschile hanno iniziato la giornata alle 6 del mattino, schierati per l’alzabandiera, per poi dividersi in tre gruppi che hanno successivamente raggiunto la vetta del Monte Lagazuoi.

Qui i rugbisti hanno assistito ad una rievocazione storica della Prima Guerra Mondiale. Poi, a seguire, il gruppo al completo si è spostato a Col Gallina dove ha svolto altre attività di addestramento fino alla costruzione del bivacco sotto la guida e supporto del personale dell’Esercito Italiano.