Al Sisi concede la grazia a Patrick Zaki. Meloni aveva detto: noi impegnati per soluzione positiva

Il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi ha concesso la grazia a Patrick Zaki, che ieri era stato condannato a tre anni di carcere. Lo riferiscono i media locali, secondo cui è stato graziato anche l’attivista per i diritti umani Mohamed el-Baqer.

Zaki era stato condannato ieri a tre anni, per diffusioni di notizie false, sulla base di un articolo scritto nel 2019 sulla minoranza copta. La sentenza della corte speciale non era appellabile e ieri Zaki era stato arrestato immediatamente nell’aula del tribunale. Dei 3 anni, avrebbe dovuto scontare ancora 14 mesi. Dopo la condanna, la premier Meloni aveva assicurato l’impegno del governo italiano per una soluzione positiva della vicenda. “Il nostro impegno per una soluzione positiva del caso di Patrick Zaki non è mai cessato – aveva detto – continua, abbiamo ancora fiducia”. Punto di vista confermato in serata dal ministro degli Esteri Tajani: “Seguiamo la vicenda, come sempre”. Proprio la scelta di non sbilanciarsi aveva fatto pensare che fosse già in atto un pressing per giungere alla grazia per Patrick Zaki.