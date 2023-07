Addio a Sinéad O’Connor, la cantante irlandese che strappò la foto del Papa e si convertì all’Islam

Sinéad O’Connor, controversa cantante irlandese degli anni ’80 e ’90, è morta oggi all’età di 56 anni per motivi ancora da chiarire ma legati a una patologia che la affliggeva. L’acclamata interprete di Dublino ha pubblicato 10 album in studio, mentre la sua canzone ‘Nothing Compares 2 U‘ è stata nominata il singolo numero uno al mondo nel 1990 dai Billboard Music Awards.

Sinéad O’ Connor e la malattia di cui soffriva

Sinéead O’Connor, che lottava da tempo con problemi di salute, aveva ricevuto il premio per Classic Irish Album agli Rte Choice Music Awards all’inizio di quest’anno. La cantante ha ricevuto una standing ovation mentre dedicava il premio, per ‘I Do Not Want What I Haven’t Got’, a “ogni singolo membro della comunità di rifugiati irlandesi”. Il figlio della cantante, Shane, è morto l’anno scorso all’età di 17 anni.

Il 3 ottobre di trent’anni fa Shuhada Sadaqat, come si faceva chiamare la cantautrice irlandese dopo essersi convertita all’Islam, fece parlare di sé perché strappò una foto di papa Giovanni Paolo II durante una puntata del programma televisivo statunitense Saturday Night Live. Lo fece per richiamare l’attenzione sulle accuse di abusi sessuali da parte dei preti cattolici in Irlanda: ampiamente insabbiati, pochi anni dopo quell’azione ampiamente documentati, e infine riconosciuti anche dai papi.

Nel 2017 aveva cambiato ancora il suo nome all’anagrafe in Magda Davitt e nel 2018 in Shuhada’ Davitt, essendosi convertita all’Islam.