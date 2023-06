Zangrillo annuncia: “350 mila assunzioni nella pubblica amministrazione entro la fine del 2024”

“L’anno scorso abbiamo inserito 157 mila persone e l’obiettivo di quest’anno è di 173mila nuove assunzioni che verrà ribadito anche il prossimo anno. È un obiettivo di straordinaria complessità”. Lo ha detto il ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, dal palco del Festival del Lavoro a Bologna. “Con il blocco del turn over nella Pubblica amministrazione abbiamo perso 310mila persone tra il 2010 e il 2020”.

“C’è la narrazione sbagliata di una pubblica amministrazione ridondante, con tantissimi dipendenti pubblici- ha aggiunto Zangrillo- mentre, in realtà, dieci anni di blocco del turn over hanno determinato una straordinaria crescita dell’età media dei dipendenti, dai 40 anni del 2009 ai 50 anni del 2020, con solo il 10% dei dipendenti che hanno meno di 35 anni. Per avere una Pa più moderna e innovativa, adesso, dobbiamo recuperare attrattività verso le nuove generazioni”.

“L’assenteismo intellettuale più preoccupante di quello fisico”

“Non sono preoccupato per i furbetti del cartellino, ma per l’assenteismo intellettuale, cioè di chi arriva in ufficio e non fa più nulla – ha aggiunto il ministro Zangrillo-. C’è anche la necessità di una formazione continua per venire incontro alle esigenze dei cittadini e di tutto questo ne siamo fortemente consapevoli. Le imprese oggi lamentano una concentrazione di controlli. Abbiamo presentato un provvedimento in Consiglio dei ministri che disciplina la materia. Da qui a fine anno sarà operativo”.

Avanti con la semplificazione amministrativa

“Del pacchetto, che ho ereditato, di 600 procedure amministrative da semplificare per gli obiettivi del Pnrr, le prime 200 le dobbiamo portare a casa entro il 2024- ha detto ancora Zangrillo- Io mi sono confrontato con il mio team nei mesi scorsi e siccome la semplificazione ha un impatto sul funzionamento della pubblica amministrazione ho chiesto ai miei di anticipare l’obiettivo di 200 procedure semplificate entro il 2023. A giugno di quest’anno di queste prime 200 ne abbiamo già affrontate ben 110. Sono moderatamente ottimista e so che per raggiungere gli obiettivi serve fare squadra come accade nelle organizzazioni eccellenti”.