Titan, “trovati presunti resti umani tra i detriti del relitto”: l’annuncio della Guardia Costiera Usa

Titan, l’annuncio della Guardia Costiera rinnova l’orrore: «Abbiamo trovato e recuperato resti umani dai detriti del relitto». Una notizia che riaccende i riflettori sul calvario straziante vissuto dalle vittime e sul dolore dei familiari a seguito dell’implosione causata da quella che le indagini e le prime ipotesi hanno definito una «catastrofica perdita di pressione».

Titan, sconvolgente annuncio della Guardia Costiera Usa: “Recuperati presunti resti umani tra i detriti”

Così, mentre in Canada e Usa sono in corso diverse inchieste per determinare le cause dell’incidente mortale. Una tragedia in cui hanno perso la vita i passeggeri del sommergibile, la Guardia Costiera degli Stati Uniti dà notizia dell’ultimo aggiornamento sul caso. Le operazioni di recupero delle prove sommerse hanno consentito il recupero di «presunti resti umani» trovati all’interno del relitto del Titan. Il sommergibile che è imploso durante un viaggio verso il Titanic». E subito dopo, gli uomini della marina statunitense fanno sapere che trasporteranno i frammenti recuperati nel nord Atlantico in un porto degli Stati Uniti. Lì, poi, i medici condurranno un’analisi formale dei resti.

Prove importanti per ricostruire cause e dinamiche dell’incidente mortale

«Le prove forniranno agli investigatori di diverse giurisdizioni internazionali approfondimenti sulla causa di questa tragedia. C’è ancora molto lavoro da fare per comprendere i fattori che hanno portato alla catastrofica perdita del Titan. E garantire che una tragedia simile non si ripeta», ha dichiarato Jason Neubauer, presidente del Marine Board of Investigation.

Titan, la notizia a una settimana dal ritrovamento dei frammenti del relitto

La notizia è arrivata quasi una settimana dopo che le autorità hanno annunciato di aver trovato il relitto del sommergibile: a seguito di uno sforzo internazionale di ricerca e soccorso. Il mezzo era scomparso durante il tentativo di scendere sul fondo dell’oceano per esplorare i mastodontici resti del Titanic. I cinque membri dell’equipaggio a bordo del sommergibile sono probabilmente morti sul colpo in una “catastrofica implosione”, ha detto la scorsa settimana la Guardia Costiera.

Dall’analisi dei reperti ci si aspettano risposte su progetto del sommergibile e standard di sicurezza

Poi, pezzi e frammenti dell’imbarcazione sono stati portati a terra a Terranova, in Canada, ieri mattina. Prove che, secondo i funzionari al lavoro sul caso, dovrebbero aiutare significativamente le indagini per far luce sulla tragedia. E che potrebbero fornire delle risposte alle domande sul progetto sperimentale dell’imbarcazione. Sugli standard di sicurezza. E sulla mancanza di certificazione.