Stoccolma, schiaffo a Erdogan: Corano al rogo fuori dalla moschea, caos e un fermo. Ankara: inaccettabile

Proprio oggi che i musulmani celebrano l’Eid Al-Adha, la Festa del Sacrificio, una manifestazione nel centro di Stoccolma si conclude con il rogo di un Corano fuori della moschea principale. Secondo quanto riferisce l’emittente locale Tv4, la polizia svedese ha autorizzato l’evento su cui i media locali hanno registrato disordini e caos. Una vicenda, quella di oggi pomeriggio, che ha una matrice nelle proteste e nelle polemiche dei mesi scorsi. E che in queste ore, a ridosso del via libera al raduno all’esterno del più grande luogo di culto islamico di Stoccolma, stampa e tv svedesi ricollegano a un evento analogo avvenuto a gennaio davanti all’ambasciata turca. Un precedente che scatenò un’ondata di proteste. E che portò alla rottura dei negoziati con Ankara sull’ingresso del Paese scandinavo nella Nato.

Stoccolma, una manifestazione fuori dalla moschea si chiude col rogo del Corano

Non solo. Allo stato dei fatti, la lettura che i media locali danno degli eventi culminati nel rogo del Corano di questo pomeriggio, alimentano perplessità, dubbi e recriminazioni in vista del summit di metà luglio a Vilnius, per cui è previsto un nuovo incontro tra le autorità svedesi e turche nei prossimi giorni, per discutere dell’adesione di Stoccolma nell’Alleanza. Un dibattito funestato dalle polemiche, su cui si è innestata la manifestazione di oggi, con il permesso al regolare svolgersi dell’evento, concesso dopo che l’organizzatore dell’evento ha vinto l’appello in tribunale contro il diniego a dare seguito a simili iniziative davanti all’ambasciata irachena a Stoccolma.

Dopo il rogo del Corano, si temono ripercussioni sulla possibilità della Svezia di aderire alla Nato

Intanto, proprio mentre si teme che la decisione di consentire la protesta odierna possa avere gravi ripercussioni sulla possibilità della Svezia di aderire alla Nato, a causa delle obiezioni della Turchia – un’eventualità sempre più concreta dopo i fatti di oggi – si paventano e pre-annunciano disordini. E a stretto giro, la protesta scoppia. Monta e rimbalza sui social. Poco dopo l’inizio della manifestazione un uomo viene arrestato mentre sta per lanciare delle pietre. Altri poi, assistendo agli eventi in corso, protestano contro il rogo al grido di «il Corano non è nelle vostre mani, è nei nostri cuori e lo sappiamo a memoria».