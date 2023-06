“Sotto lo stesso cielo”: Matteo Notaro e le stelle che aiutano nella ricerca di un padre e di se stesso

Un giovane cineasta, una location da favola, la suggestione del cielo e delle stelle di Capodimonte, laddove Napoli si affaccia dall’alto sul mare del golfo. Domani, all’Osservatorio Astronomico, si svolgerà la presentazione del cortometraggio “Sotto lo stesso cielo”, diretto da Matteo Notaro, già vincitore del premio per la miglior sceneggiatura al CortiCulturalClassic 2023. Il giornalista scientifico Rai, Davide CoeroBorga, modererà la conversazione tra gli astronomi di Capodimonte, il regista e l’autore Massimo Andrei.

Florinda Prota – pianoforte – e Chambercelli, diretti dal Maestro Aurelio Bertucci, eseguiranno famose colonne sonore legate al tema del cortometraggio. Seguiranno le Osservazioni astronomiche del cielo di Napoli con gli astronomi di Capodimonte e la collaborazione di Unione Astrofili Napoletani.

“Sotto lo stesso cielo” di Matteo Notaro

In un osservatorio abbandonato del Venezuela, Paolo è alla ricerca di suo padre, un noto astronomo sparito ormai da anni. L’esplorazione è complicata, e lui è intenzionato ad attraversare il mondo per trovarlo. Solo le stelle potranno fornirgli le risposte che cerca.

L’intento è quello di riportare su carta e poi in video, l’irrefrenabile ricerca di sé stessi guidati dal Firmamento raccontando una storia che ha protagonista il forte legame padre-figlio e le bellezze del cielo stellato. “Sotto lo stesso cielo” offre anche uno spettacolo visivo di grande impatto grazie agli effetti speciali dedicati alla ricreazione del cielo stellato e della Via Lattea. Il ritmo del cortometraggio contribuisce a creare una narrazione coinvolgente, combinando il movimento della macchina da presa con il montaggio per trasmettere sensazioni ed emozioni in modo non verbale.

Un lavoro ideato e realizzato integralmente da under 25 che ha come sfondo luoghi che sono patrimonio artistico della città e del territorio campano, realizzato con le dovute autorizzazioni durante la pandemia ed in completo autofinanziamento.